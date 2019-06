https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Formación para enfrentar a Colombia

Scaloni ratificó a los mismo once

El DT de la Selección Argentina volvió a poner al mismo once en el último entrenamiento, que sería la formación titular contra Colombia, este sábado.

Foto: @Argentina



El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni no dejó margen para las sorpresas ni las dudas desde que la delegación albiceleste desembarcó en Salvador de Bahía, ya que desde el pasado lunes trabajó con los mismos 11 titulares que este jueves ratificó en el último entrenamiento futbolístico intenso, antes del debut del próximo sábado frente al muy buen representativo de Colombia, en la apertura del Grupo B de la Copa América de Brasil. Esos 11 futbolistas que avanzarán desde las 19 del sábado hacia una nueva ilusión en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía, serán Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Aguero.

De estos futbolistas, cinco de ellos participaron como titulares del partido con Francia del Mundial de Rusia (Armani, Otamendi, Tagliafico, Messi y Di María), que fue el último de una competencia por los puntos del seleccionado argentino, mientras que otros tantos (Saravia, Pezzella, Lo Celso, Rodríguez y Paredes) jugarán por primera vez un torneo oficial con la camiseta argentina.

En aquel cotejo con los franceses Aguero ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol. Ese encuentro "pasó a la historia" no solamente porque la caída por 4-3 significó la eliminación argentina en octavos de final del certamen, sino porque el técnico de entonces, Jorge Sampaoli, eligió afrontar el encuentro ante los futuros campeones mundiales "sin nueve", pese a contar con el mencionado "Kun" y Gonzalo Higuaín a quienes recurrir para esa posición.

Esta será además la décima formación que parará Scaloni desde que se hizo cargo de la selección argentina justamente sucediendo a Sampaoli, hoy técnico de Santos allí mismo, en Brasil, donde marcha segundo del líder del "Brasileirao", Palmeiras. En aquella oportunidad el hoy Lionel entrenador era su ayudante de campo.

El entrenamiento desarrollado hoy por el conjunto albiceleste estuvo absolutamente cerrado para la prensa, pero como siempre se filtró lo hecho por el capitán Messi y compañía, que luego de arribar ya muy avanzada la noche del domingo, se entrenaron siempre después de la caída del sol en el complejo del club Esporte Vitória, que participa del campeonato de segunda división de Brasil, para asimilar las condiciones en las que se jugará el encuentro frente a los colombianos en esta lluviosa región del norte del país.

El plantel argentino dejó la sensación desde que llegó a Salvador que vive en un ambiente de plena armonía, algo que les permitió superar, por ejemplo, algunas "incomodidades" vigentes en el Novotel Aeroporto donde se hospedan o algunas circunstancias como la sucedida durante la práctica de ayer, en la que un helicóptero sobrevoló a baja altura el campo de entrenamiento sin conocerse las razones de tal ejercicio, ya que nunca se pudo aclarar si era por razones de seguridad o porque los estaban "espiando" desde las alturas.

Además, este jueves por la mañana tuvo lugar un accidente frente al hotel donde se hospeda el plantel argentino, cuando la lluvia que mantiene muy húmedo y resbaladizo el camino de acceso al mismo provocó que una combi que transportaba a los utileros del seleccionado patinara en una curva y terminara incrustado contra una palmera, sin que se registrara ningún herido.

Y para fortalecer este espíritu de convivencia era esperado hoy el flamante director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, que "entró" magníficamente en el grupo de futbolistas, pero después de recuperarse de un fuerte estado gripal el "Flaco" tuvo un problema con los vuelos y finalmente estará arribando el sábado mismo al mediodía para presenciar el partido con los colombianos y acompañará a la delegación durante el resto de la competencia.

Los jugadores argentinos también participaron hoy por la mañana de un "curso" de una hora y media en la que fueron informados, con videos y charlas, sobre la nueva reglamentación impuesta por FIFA que empezará a regir en este certamen, que además tendrá al VAR como la "estrella" debutante en la Copa América.

En cuanto a los sistemas que implementará Scaloni para su equipo, teniendo en cuenta que pudo trabajar durante toda la semana con los mismos 11, será inicialmente de un 4-4-2 que, para las circunstancias de reforzar la faz ofensiva, podrá mutar a un 4-3-3, con lo que se repetiría el tridente ofensivo que Gerardo Martino eligió para las dos Copas América anteriores, las de Chile 2015 y Estados Unidos 2016, con Messi, Aguero y Di María.

Y de todos los titulares, justamente será "Fideo" el que más estará en observación, pero ya no por cuestiones futbolísticas sino físicas, sino porque todos parecen haber aprendido de pasadas malas experiencias, ya que el futbolista del París Saint Germain suele padecer lesiones musculares cuando se pone la camiseta argentina y la competencia y las presiones se aúnan a un calendario muy apretado.

Es que si Argentina llega a la final del certamen estará disputando seis partidos en 21 días, una exigencia que tratarán de mitigar en el cuerpo de Di María, por lo que en ciertas circunstancias Scaloni apelará a Marcos Acuña para suplantarlo. De hecho, en el amistoso ante Nicaragua en San Juan fue el ex Racing Club quien actuó como titular (bien que como lateral izquierdo) y el ex Rosario Central no jugó.

Una nueva ilusión argentina con Messi a la cabeza se pondrá en marcha este sábado ante un rival de fuste como Colombia, país con el que precisamente compartirá la organización de la edición del año próximo, en la que quizá sea la última oportunidad de esta "Generación Lío" de solamente cuatro sobrevivientes en Brasil (Lionel, Aguero, Di María y Otamendi) de levantar una copa, si no es la de ahora. Con información de Télam