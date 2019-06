https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.06.2019 - Última actualización - 7:40

7:36

Tres parejas hicieron su coreografía de salsa con invitados. En una noche de puntajes bajos, Flor de la V y Gabo Usandivaras se llevaron la mejor nota junto a Ariel Puchetta.

ShowMatch Noche sin brillo en el Súper Bailando Tres parejas hicieron su coreografía de salsa con invitados. En una noche de puntajes bajos, Flor de la V y Gabo Usandivaras se llevaron la mejor nota junto a Ariel Puchetta. Tres parejas hicieron su coreografía de salsa con invitados. En una noche de puntajes bajos, Flor de la V y Gabo Usandivaras se llevaron la mejor nota junto a Ariel Puchetta.

El Litoral | La Flia

Los mejores de la noche



La primera pareja en salir a la pista, con un look galáctico, fue Flor de la V y Gabo Usandivaras, quienes incorporaron a Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, para bailar “Quimbara”, de Jennifer Lopez.

Me gustó la coreo y la puesta, aunque la vi un poco rara a Flor”, apuntó Ángel De Brito (voto secreto) en la ronda de devoluciones. “La sorpresa fue Ariel, me encantó su trabajo. A los bailarines les faltó un poco de presencia en el escenario. Me hubiera gustado algún momento sorpresa. De todos modos estuvieron correctos”, sostuvo Carolina “Pampita” Ardohain (8). “Me encanta que siempre están lookeados divinos. Hoy la vi baja de energía a Flor. Igual, me gustó lo que sucedió entre los tres”, dio el visto bueno Florencia Peña (7). “En un momento me pareció que Flor quedó fuera de música. No como otras veces, pero me gustó”, afirmó Marcelo Polino (4), que además pidió el BAR. Flavio Mendoza bajó un punto porque tuvo otra impresión: “Yo lo vi enredado. Creo que Gabo a veces tiene que bajar la energía para cuidar a Flor”. Para Laura Fidalgo “faltó más cadera”, aunque mantuvo el puntaje. Por último, Aníbal Pachano observó “demasiado arriba” a Gabo, pero subió la nota. Total: 19 puntos.

El puntaje más bajo



Con Morena Rial como invitada, Charlotte Caniggia y Agustín Reyero recorrieron la pista al ritmo de “Sin pijama”, de Becky G. “Si nos va bien, nos vamos de joda”, prometió en la previa Charlotte.

Cuando tuvo que evaluar la performance, De Brito (voto secreto) no tuvo piedad: “Fue espantoso. Les faltó mucho ensayo. Podrían haber hecho algo mejor”. Pampita (6) hizo varias correcciones y señaló: “A More la vi re bien, le puso actitud. Pero estuvieron desparejos y desprolijos”. Flor (5) hizo hincapié en el crecimiento de Charlotte y agregó: “Me gustaría verla bailar de nuevo a Morena”. En tanto, Polino (4) volvió a pedir el BAR y se emocionó al dedicarle palabras muy sentidas a Morena. A su turno, Flavio no anduvo con vueltas: “Fue un desastre todo. Pero para Morena no es fácil. Acá los que fallaron fueron la coreógrafa y los dos bailarines principales. Para mí es punto para abajo”. Laura sugirió que Agustín baile un poco más y mantuvo la nota, mientras que Aníbal bajó un punto y concluyó: “Es un desastre. Charlotte tiene que escuchar”. Total: 13 puntos.

Sin deslumbrar



A continuación, Julián Serrano y Sofía Morandi sumaron a Soledad Fandiño para hacer una coreografía de “Shape of you”, de Ed Sheeran.

A la hora de las devoluciones De Brito (voto secreto) le bajó el pulgar: “No me gustó. Los chicos estuvieron brillantes pero tuvieron un obstáculo llamado Fandiño”. A Pampita (5) tampoco le gustó: “Sofi y Julián no estuvieron como en otras galas”. Flor (6) remarcó: “Los vi muy pendientes de Sole y ahí se desdibujaron un poco. Va a haber que replantear el trío”. Y Polino (2), que solicitó la opinión del BAR, fue rotundo: “No me gustó nada”. Por su parte, Flavio les pidió a los campeones que “no pierdan el fuego sagrado” y les bajó un punto. “Les faltó candela y alegría”, consideró Laura, que también bajó un punto. Finalmente, Aníbal criticó la postura de Julián y también descontó una unidad. Total: 10 puntos.