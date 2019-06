https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.06.2019 - Última actualización - 8:40

8:35

El brasilero Paulo Vitor Veiga Rodrígues tiene 29 años y un parecido impresionante a Messi. Viajó 1.500km y desea encontrarse con el 10 argentino.

En Brasil Apareció el doble de Messi, que recorrió 1.500 km para encontrarse con Leo El brasilero Paulo Vitor Veiga Rodrígues tiene 29 años y un parecido impresionante a Messi. Viajó 1.500km y desea encontrarse con el 10 argentino. El brasilero Paulo Vitor Veiga Rodrígues tiene 29 años y un parecido impresionante a Messi. Viajó 1.500km y desea encontrarse con el 10 argentino.

El Litoral

Un brasilero con un parecido enorme a Messi recorrió más de 1.500 km para encontrarse con el argentino.

Paulo Vitor Veiga Rodrígues tiene 29 años y desea conocer personalmente a Messi o, al menos, conseguir una fotografía con él: “Vine en micro, tardé 24 horas, pero la verdad es que vale la pena todo esto por hacer el intento de acercarme a mi ídolo”.

“Nunca estuve tan cerca de Messi“, comentó luego de estar cerca del micro de la Selección Argentina.

“Desde chico me empezaron a decir que tenía un parecido a Messi. Mis amigos me lo remarcaban todo el tiempo. Y a medida que fui creciendo, más. Al principio no me gustaba mucho, pero después le fui tomando el gusto. Así que en 2016 yo decidí hacerme un perfil en las redes sociales como el doble de Messi“, relató Paulo.

¿Conseguirá durante la Copa América una foto con Messi?

Con información de Clarín