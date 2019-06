https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.06.2019 - Última actualización - 10:17

10:13

Fuerte disputa entre los hermanos Rodríguez Saa. Polarización en territorio austral. Insfrán, favorito para lograr la reelección para un séptimo mandato.

Tres provincias además de Santa Fe San Luis, Tierra del Fuego y Formosa dirimen su gobierno el domingo Fuerte disputa entre los hermanos Rodríguez Saa. Polarización en territorio austral. Insfrán, favorito para lograr la reelección para un séptimo mandato. Fuerte disputa entre los hermanos Rodríguez Saa. Polarización en territorio austral. Insfrán, favorito para lograr la reelección para un séptimo mandato.

El Litoral | politica@ellitoral.com



Alberto y Adolfo Rodríguez Saa, los hermanos que desde 1983 hegemonizan la vida política de San Luis, dirimirán este domingo en elecciones para elegir gobernador una larvada disputa signada por denuncias judiciales, impugnaciones y acusaciones personales que determinaron una profunda división en el justicialismo puntano.



El actual gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saa, va por la reelección y en caso de obtener un triunfo alcanzaría su cuarto período al frente del Ejecutivo de San Luis. Por su parte, Adolfo Rodríguez Saa, actual senador nacional, y presidente de la Nación durante un efímero período de ocho días, en medio de la crisis de 2001, y primer gobernador de la provincia desde la recuperación de la democracia, aspira en estas elecciones a consagrarse por sexta oportunidad como mandatario.



Pero la decisión de Adolfo de presentar en enero de este año su postulación desembocó en una pelea entre ambos dirigentes. “Esta no es una candidatura contra Alberto, es en favor de San Luis”, señaló el ex presidente, pero este anuncio no pudo evitar que su hermano impusiera su mayoría en un Congreso del Justicialismo local.



En ese ámbito, se resolvió la expulsión masiva de los delegados que habían respaldado a Adolfo, al entender que como refrendaron la candidatura de otra lista que no era la del PJ habían cometido “una renuncia tácita automática” a las estructuras del partido.



Adolfo ratificó sus intenciones de aspirar a la gobernación; condenó la actitud de su hermano menor; denunció que perseguía empleados públicos y amenazó con “desatar a una pueblada” si los atropellos contra sus seguidores no se detenían.



En tanto, se produjo una disputa entre ambos por la posesión de una caja partidaria de 14 millones de pesos, y el sector del actual mandatario señaló a Adolfo y sus seguidores como responsables de incautar esos recursos.



Las Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS) debían llevarse a cabo el 21 de abril, pero al comunicar las juntas partidarias de cada una de las fuerzas que no había lemas dispuestos a competir en internas, esa compulsa se suspendió y se habilito el camino hacia las elecciones del 16 de junio.



Las tres fórmulas más competitivas que se inscribieron para participar de los comicios son el Frente Unidad Justicialista de Alberto, el Frente Juntos por la Gente de Adolfo y el Frente Unidos, que lleva como principal candidato a Claudio Poggi, quien surgió del peronismo puntano, llegó a la gobernación en 2011 bajo el respaldo de Alberto, pero luego se distanció, obtuvo una banca como senador y en la actualidad es un dirigente cercano al presidente Mauricio Macri. Es también quien cuenta, según los análisis previos, con mayores posibilidades de doblegar al actual mandatario.



En el sur



Los principales candidatos a la gobernación de Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone y el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, cerraron este jueves con diferentes estilos la campaña electoral previa a las elecciones provinciales del próximo domingo.



Bertone, quien se postula a la reelección por Unidad fueguina, una alianza entre el PJ y el kirchnerismo local, mantuvo su agenda normal de trabajo en la ciudad de Río Grande. La mandataria cuenta con el acompañamiento expreso del candidato presidencial Alberto Fernández.



Por su parte, el intendente de Río Grande, un radical K que se postula por “Concertación Forja”, una alianza con el Movimiento Popular Fueguino (MPF) cerró su campaña en la ciudad de Ushuaia, con un acto en la planta de la cooperativa Metalúrgica Renacer.



Los dos candidatos a la gobernación fueguina que polarizan los comicios adelantaron su alineamiento con la fórmula kirchnerista, mientras que Juan Rodríguez, el dirigente radical que se presenta por “Ser Fueguino” -la versión local de Cambiemos entre el PRO y la UCR- se encolumnó detrás de la reelección del presidente Mauricio Macri.



En el norte



Formosa elegirá el próximo domingo a su gobernador, y el actual mandatario del Partido Justicialista, Gildo Insfrán, tiene el camino allanado para lograr la reelección por un séptimo mandato.



El caudillo peronista, cercano a Cristina Kirchner, encabezará el “Frente de Todos”, la misma denominación que tiene la coalición nacional, y tendrá como compañero de fórmula al diputado provincial y abogado Eber Solís.



El principal adversario será Adrián Bogado, un peronista que es apoyado por la Casa Rosada, hijo de Floro Bogado, quien fue gobernador de Formosa entre 1983 y 1987, siendo el primer mandatario del regreso a la democracia. Bogado estará al frente de la boleta del “Frente Amplio Formoseño Juntos por el Cambio”, versión local del oficialismo nacional, y estará escoltado por el titular de la filial Pami de Formosa, Iván Kaluk (UCR): la dupla intentará poner fin a 24 años de gestión ininterrumpida de Insfrán.



El tercer frente es “Consenso Federal”, integrado por dos partidos, pero no trascendieron los nombres del binomio que lo representará en el cuarto oscuro.

Parlasur

La Justicia Electoral, a través de María Servini de Cubría, rechazó el pedido del PJ, para que se deje sin efecto la decisión del gobierno de no convocar a elecciones para parlamentarios del Mercosur en simultáneo con las votaciones primarias y generales para Presidente. Además, se ordenó al Estado argentino dar intervención al Congreso Nacional para que ratifique o rechace la declaración conjunta que firmó con Brasil, Paraguay y Uruguay.