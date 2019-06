https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador tatengue brindó una conferencia de prensa luego de la práctica matutina de este viernes. “La idea es estar mejor que los últimos años”, señaló.

Arrancó la pretemporada de Unión Madelón se mostró con ganas, habló de los dichos de Magnín y aclaró la salida de Nereo

Esta semana el plantel profesional de Unión retornó a los trabajos en el predio de Casasol con vistas a la temporada que comenzará luego de la Copa América Brasil 2019. Este viernes, luego del entrenamiento matutino, el técnico tatengue, Leo Madelón, brindó una conferencia de prensa en donde aclaró algunas cuestiones que surgieron días atrás.

En primer lugar, el DT dejó expresó sus “ganas” de continuar en la institución rojiblanca. “Estoy con muchas ganas, muy feliz. Quiero agradecer al club que depositó la confianza en mí para que siga un año más. La idea es estar mejor que los últimos años”, reconoció.

Acto seguido, se le preguntó por los dichos de Eduardo Magnín (quien de alguna manera responsabilizó a Madelón por su salida del club). En este sentido, el entrenador rojiblanco expresó: “Yo no necesito condiciones para venir al club. No puse ninguna condición para sacar a nadie de la división Reserva. No impongo a nadie, yo me encargo del plantel profesional superior. No sé qué ha pasado ahí, tuve una muy buena relación con Eduardo (Magnín). Respeto lo que dijo y no quiero hablar más del tema”, afirmó.

La partida de Nereo

Otro punto clave de la conferencia de prensa de Madelón fue cuando se le consultó por el alejamiento del arquero titular del equipo e ídolo del club, Nereo Fernández. “Voy a hablar con él la semana que viene. Para mí es como un hijo deportivo, debutó conmigo en el 2001 con 21 años. Después lo quise llevar a Gimnasia. Cuidó muy bien los arcos de Unión, soy un agradecido por su trabajo. Si no está es porque lo hablamos con la Comisión Directiva y el club necesita recambiar gente. Él tiene una edad avanzada y al mismo tiempo hay chicos que tenemos que verificarlos y que ponerlos, necesitan confianza. Son los riesgos que asumen los entrenadores. No hay nada raro. Son decisiones deportivas, son difíciles para los entrenadores pero para eso nos contratan. No busquen nada raro porque no hay”, aseguró Madelón.

Luego volvió a comentar lo hecho en la temporada anterior; el buen promedio de puntos, la clasificación a una copa internacional. También hizo referencia a las falencias que tuvo el equipo en las distintas competencias en las que participó. “Me hago cargo porque en algo hemos fallado”, manifestó.