Viernes 14.06.2019

15:41

Un "arrepentido" dijo que "Chicho" Serna fue testaferro de un capo narco en Argentina

Un "arrepentido" declaró ante la Justicia argentina que el ex futbolista de la selección de Colombia y de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna fue testaferro del capo narco Carlos Mario Aguilar alias "Rogelio", ex jefe de la Oficina de Envigado.



En tanto, y según pudo saber NA de fuentes judiciales, el juez federal de Morón Néstor Barral procesó este viernes con prisión preventiva a José Bayron Piedrahita Ceballos, de 60 años, referente del cartel de Calí en Colombia.



El testimonio de un capo narco que declaró como "arrepentido", y cuya identidad las fuentes piden mantener bajo reserva, fue ante dos fiscales y un juez en Estados Unidos: el hombre dijo además que María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín Santos, la viuda y hijo de Pablo Escobar Gaviria, sabían de la relación de Bayron Piedrahita con el Cartel de Cali.



"Piedrahita Ceballos y Santos Caballero habían estado en una de las tantas reuniones en que se negoció el proceso de paz con la viuda de Pablo Escobar Gaviria tras la muerte del Patrón del Mal, en las que participaron los jefes del Cartel de Cali "los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; Francisco Herrera, conocido como Pacho; José Santacruz, llamado Chepe, y Efraín Hernández", dijo en su declaración el arrepentido.



Su declaración quedó en el expediente que investigan el juez federal de Morón Néstor Barral, el fiscal federal Sebastián Basso y su colega Diego Iglesias, este último a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).



La investigación comenzó en el año 2016 cuando la Procunar recibió, de parte del representante de la DEA en la Argentina una nota en la que se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia tenía vínculos con personas que vivían en Argentina.



Incluso, los supuestos vínculos del capo narco Bayron Piedrahita Ceballos llegarían hasta el abogado Mateo Corvo Dolcet, procesado en la misma causa, y quien estaba al frente de un proyecto inmobiliario al borde de la Panamericana a la altura del partido bonaerense de Pilar para cocheras de una estación de tren que iba a unir esa localidad de la zona norte del Conurbano con la Capital Federal.



En la investigación, el juez Barral procesó a Piedrahita Ceballos por el delito lavado de activos proveniente del narcotráfico, y dispuso el decomiso del proyecto inmobiliario denominado Pilar Bicentenario, el cual incluye cocheras y una nueva estación del tren Belgrano Norte.



"Todo el patrimonio de Piedrahita Ceballos se compone de activos producidos de manera directa o indirecta por una actividad ilícita, los cuales, a su vez, formaban parte de un incremento patrimonial no justificado y habían sido material o jurídicamente mezclados con bienes de procedencia lícita", según señalaron los fiscales del caso en el procesamiento.



En tanto, sobre el ex futbolita "Chicho" Serna, los fiscales sospechan que con su accionar "también realizó una contribución esencial al delito de lavado de activos" que protagonizaron Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet durante 2008, a través de tres propiedades que le compraron al ex mediocampista.



En el fallo, los fiscales remarcan que "a través del intercambio de bienes que efectuara con Mauricio Alberto Serna Valencia,que denominaran "cambalache", Piedrahita Ceballos logró ingresar al mercado financiero argentino más de tres millones de dólares estadounidenses y un millón y medio de pesos, los cuales se sospecha obtuvo por medio de las maniobras narcocriminales que llevó adelante desde cuanto menos- la década de 1990.



Tanto Serna como Juan Sebastián Marroquín Santos y María Isabel Santos Caballero, fueron imputados por delito de lavado de activos en calidad de partícipes primarios.