Viernes 14.06.2019

“El legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica” Rosatti pidió que los políticos respeten "las decisiones judiciales aunque no las compartan"

El Litoral | Telam



El juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, pidió hoy que los políticos respeten "las decisiones judiciales aunque no las compartan" y advirtió que el Poder Judicial "debe su existencia y su vigencia" a la Constitución Nacional, por lo que "no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales".



"El legislador crea las leyes, el Ejecutivo las reglamenta y el juez las aplica. Pero todos los poderes tienen su límite en la Constitución Nacional", manifestó el magistrado al hablar ante las XXV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



Rosatti se pronunció en ese sentido tras las declaraciones del precandidato a presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, quien el 20 de mayo dijo: "Vamos a tener que revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años, que carecen de todo sustento jurídico y de toda racionalidad jurídica".



También el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni se había pronunciado por "hacer una revisión" de las causas de los detenidos por corrupción, entre ellos ex funcionarios del gobierno kirchnerista, a los que consideró "presos políticos".



Rosatti, en su exposición, pidió: "Terminemos con las polémicas: el Poder Judicial debe su existencia y su vigencia a la Constitución Nacional y, afortunadamente no depende ni de la voluntad ni de opiniones coyunturales".



En el encuentro, organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Rosatti sostuvo que "se pide que el juez no juegue a ser político y estoy de acuerdo. Pedimos que el político respete las decisiones judiciales, aunque no las comparta". "El juez no debe reemplazar al legislador", advirtió el juez de la Corte y agregó: "Los magistrados tenemos una herramienta que es la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que debemos aplicar con criterio muy restrictivo, porque los legisladores son los representantes directos del pueblo".



"A diferencia del político que tiene un amplio espectro de opciones para tomar su decisión, y que viene concebida por su formación ideológica, el juez posee una limitada capacidad de maniobra que consiste en interpretar las leyes que dicta el Congreso", explicó. En ese sentido, expresó que "el político piensa en las consecuencias y luego toma sus decisiones, en función de las mayorías que legitiman esas decisiones" en tanto que "el juez se maneja distinto, y debe atenerse al derecho".



El presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz se había pronunciado ayer en el mismo sentido al considerar, en la inauguración del encuentro, como "inconstitucional, antirrepublicana y profundamente irrazonables" las expresiones sobre una eventual disolución de la Corte. Aludió al intelectual Mempo Giardinelli, quién propuso "una nueva Constitución" cuyo "punto central es la eliminación del Poder Judicial para que haya en su lugar un servicio e Justicia".



Rosatti, por otra parte, afirmó que "algunas herramientas como la prisión preventiva no pueden ser ejercidas como coacción para que yo hable. Pero si me decido a hablar, tengo que decir la verdad. No hay un derecho constitucional a mentir".