Sábado 15.06.2019 - Última actualización - 8:35

8:30

El programa de Tinelli ShowMatch: empezaron los duelos en Genios de la Argentina

Comenzó la segunda etapa de Genios de la Argentina, el reality de ShowMatch y que conduce Marcelo Tinelli. En esta instancia, los participantes se enfrentan contra otro finalista para conseguir un pase y luchar por el sueño de consagrarse en el gran campeón.

El encargado de abrir la noche de viernes fue el santiagueño Bruno Magnone (31), quien cantó Amarte es un placer, de Luis Miguel. A su turno, el matrimonio Diana Gómez (27) e Iván Begur (35) hicieron una versión de I will always love you, de Whitney Houston, al compás del violín. Al finalizar, Patricia Sosa, Valeria Lynch, Lucía y Joaquín Galán expusieron su punto de vista.