https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.06.2019 - Última actualización - 11:27

11:25

Prevaleció claramente ante Sunwolves y se aseguró el primer puesto en la clasificación general. De ese modo, será local en cuartos de final y si llega, también en semifinales.

Primó la lógica Jaguares cerró una fase inicial excepcional Prevaleció claramente ante Sunwolves y se aseguró el primer puesto en la clasificación general. De ese modo, será local en cuartos de final y si llega, también en semifinales. Prevaleció claramente ante Sunwolves y se aseguró el primer puesto en la clasificación general. De ese modo, será local en cuartos de final y si llega, también en semifinales.



Con una producción que resultó lo suficientemente apta como para argumentar de manera inobjetable el expresivo éxito final, Jaguares venció a Sunwolves, por 52 a 10, en el marco de la decimoctava jornada del Super Rugby 2019.



De este modo, la franquicia argentina, que ya estaba clasificada para cuartos de final y tenía asegurado el liderazgo de su grupo, se consolidó en el segundo puesto general en la instancia que concluía este sábado.

Por lo tanto, no sólo será local el próximo viernes en cuartos de final, ante un rival que recién se conocerá al concluir la jornada de hoy; sino también en semifinales, si es que logra acceder a esa instancia.



La etapa inicial mostró altibajos en el accionar argentino, producto de un dominio que no tuvo las consolidaciones adecuadas. Imperfecciones diversas, no sólo frustraron situaciones factibles, sino que también propendieron a que la franquicia nipona sumara sus primeros puntos.



Entre desorden y decisiones equivocadas, el parcial se cerró 21 a 10 para el equipo que, amén de sus propios errores, era muy superior.



El complemento



Con dos hombres de más, debido a un sin bin y a la lesión de sus dos hookers (el titular y el suplente), Jaguares tuvo un inicio inteligente: agrupó su juego y vía mauling, estiró la diferencia a un poco más lógico 26 a 10.



Por la falta de primeras líneas en la visita, el scrum no se disputó más, lo que cercenó una de las fuentes de obtención más claras del anfitrión.



Poco a poco, Jaguares fue imponiendo condiciones: marcó ensayos de muy buena factura; prevaleció en la obtención, el control y la utilización de la pelota y sacó diferencias nítidas.



Con una docena de variantes en la alineación titular, las huestes de Gonzalo Quesada sumaron el quinto triunfo consecutivo, cerrando una fase inicial excepcional.





Síntesis

Jaguares 52

Sunwolves 10



Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro (Juan Pablo Zeiss), Julián Montoya (Santiago Socino) y Enrique Pieretto (Santiago Medrano); Guido Petti y Lucas Paulos (Marcos Kremer); Tomás Lezana (Javier Ortega Desio), Francisco Gorrisen y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Domingo Miotti; Santiago Carreras, Santiago González Iglesias, Matías Orlando (Juan Cruz Mallía), Sebastián Cancelliere y Joaquín Tuculet (Matías Moroni).

Head coach: Gonzalo Quesada.



Sunwolves: Masataka Mikami, Nathan Vella (Jaba Bregvadze) y Conan O’Donnell; Mark Abbott y Tom Rowe (Takuma Asahara); Dan Pryor, Shuhei Matsuhashi (Yuya Odo) y Ben Gunter (Masakatsu Nishikawa); Jamie Booth (Keisuke Uchida) y Hayden Parker; Hosea Saumaki (Takuya Yamasawa), Timothy Lafaele, Josh Timu (Jason Emery), Gerhard van den Heever y Semisi Masirewa.



Head coach: Anthony Brown.



Primer tiempo: 11, try de Carreras y goal de Miotti; 27, try de Van den Heever; 33, try de Cancelliere y goal de Miotti; 40, try-penal (J).



Resultado Parcial: Jaguares 21-10 Sunwolves.



Segundo tiempo: 1, try de Montoya; 15, try de Mallía y goal de Miotti; 20, try de Moroni y goal de Miotti; 24, try de Ortega Desio; 34, try de Cancelliere y goal de Miotti.

Amonestado: Semisi Masirewa (S).



Además...



En lo que respecta al resto de la fecha, está conformada por los encuentros que se detallan a continuación.



Viernes: en el Rugby Park Stadium de Invercargill, Highlanders venció a Waratahs, por 49 a 12; con el referato del neozelandés Mike Fraser. Además, en el Aami Park de Melbourne, Chiefs hizo lo propio con Rebels, por 59 a 8; con el arbitraje del australiano Angus Gardner.



Sábado: Hurricanes superó a Blues, por 29 a 24, en el Westpac Stadium de Wellington, con el referato del neozelandés Glen Jackson. En tanto, Brumbies hizo lo propio con Reds, por 40 a 27, en el Gio Stadium de Canberra, con el arbitraje del neozelandés Paul Williams.



Al cierre de esta edición se medían: Stormers con Sharks, en el Newlands Stadium de Cape Town (el sudafricano AJ Jacobs) y Bulls con Lions, en el Loftus Versfeld de Pretoria (el sudafricano Marius van der Westhuizen).



Posiciones



Cuando sólo resta disputarse la fecha correspondiente a este fin de semana, para concluir la instancia inicial, las posiciones en cada uno de los grupos del Super Rugby 2019 son los que se detallan a continuación.



Conferencia Australia: Brumbies es único puntero con 48 puntos; Rebels suma 34; Waratahs 30; Reds 28; mientras que Sunwolves cierra con 12 unidades.



Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders lidera con 58 puntos; Hurricanes suma 49; Chiefs y Highlanders 36; mientras que Blues cierra con 30 unidades.



Conferencia Sudáfrica: Jaguares marca el rumbo con 51 puntos; Bulls suma 36; Lions 35; Stormers 34; mientras que Sharks cierra con 33 unidades.