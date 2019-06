https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.06.2019 - Última actualización - 11:42

11:41

El DT de Colón habló con la prensa Lavallén y su pensamiento con respecto a Aliendro

El Litoral | deportes@ellitoral.com

Luego del entrenamiento matutino de este viernes en el predio Ciudad Fútbol (el último antes de partir hacia Salta para continuar con la pretemporada), Pablo Lavallén atendió a los medios. Con varias competencias por delante además de la Superliga (Copa Sudamericana, Copa Argentina y Copa Superliga), el técnico rojinegro se refirió a diversos ítems relacionados sobre todo a la composición del futuro plantel para afrontar dichos certámenes.

Pero primero habló de la posibilidad de la partida de la figura del equipo en el primer semestre del año, Luis Miguel Rodríguez, quien podría irse a México para desempeñarse en el Monterrey: “Es un gigante de México. Si viene Monterrey y paga la cláusula de salida seguramente se hará la negociación. Me comuniqué con gente conocida en México y para nosotros es una pieza clave. Su rendimiento lo convirtió en un jugador muy importante, lo tendremos que suplantar lo mejor posible si es que se va”.



También opinó sobre Leonardo Burián: “No sé cómo está la situación de él. Lo único que sé es lo que me dijo, que tenía problemas familiares. Nos mandamos unos audios hace unos días y me dijo que tenía que venir a Santa Fe el lunes o martes, seguramente para clarificar la situación con la directiva. Lógicamente desde el momento en que me dijo que iba a ser el último partido (contra River de Uruguay), con la directiva empezamos la búsqueda de otros arqueros, por eso hoy no lo tengo contemplado en la pretemporada”.



“Por boca de ‘Leo’ (Burián) me enteré de que su deseo es no continuar en el club. Después hay un montón de cosas que se dicen, pero yo me quedo con la versión de él. Seguramente habrá algo que arreglar, pero para eso se sentará con la directiva para tratar de llegar a un acuerdo, una salida, o que se reintegre al plantel. Yo me limito a mi facultad de entrenador, y hoy no cuento con Burián; después me notificarán si hay algún cambio. Si se reintegra veremos, pero yo preparé una pretemporada sin Burián”, agregó el entrenador.



En relación al tema arquero, Lavallén no quiso dar rastros: “Los nombres que a mí me gustan se los pasé a la dirigencia, que también busca por otro lado. No soy de dar nombres porque las tratativas son difíciles. A Lampe lo acercó la directiva, no lo acerqué yo. Yo acerqué tres nombres y los dirigentes sugirieron algunos más. Lo que hice fue decirles lo que veía de positivo en los que pretendo, y qué veía de los que ellos me nombraban, pero a las decisiones siempre las toma el club porque los contrata, yo no pongo plata de mi bolsillo para comprar a futbolistas, yo sugiero de acuerdo al estilo de juego”.



“La directiva sabe qué arquero quiero, pero el nombre no va a salir de mi boca. Ellos están trabajando para tratar de que llegue un arquero de primer nivel, o dos, porque más allá de que nos haya ido bien en la Sudamericana al pasar de fase, además tenemos la Copa Argentina y el desafío de hacer un buen torneo en la Superliga, por eso no podemos especular con solamente tener uno confiable, sino que trataremos de tener dos, como lo hablamos con la dirigencia, dos titulares por puesto, ahí es donde los dejo trabajar tranquilos a los dirigentes”, añadió el director técnico.



Tema Cadavid



También adelantó qué será del futuro del colombiano Andrés Cadavid: “Lo hablamos con él después del partido ante River (Uruguay), más allá de que los liberamos, quería hablar con los muchachos que no concentraron. Lógicamente no quise hacer ninguna reunión ni hablar individualmente con cada uno de ellos. Estuvieron Heredia y Clemente pero se fueron rápidamente y cuando terminé la conferencia ya no estaban. Con el único que hablé fue con Cadavid y le comuniqué que no estaba en mis planes. Me saco el sombrero con Andrés porque es una gran persona, pero que simplemente por gusto futbolístico no encaja. Se lo dije porque tiene la posibilidad de continuar en otro lugar, o bien quedarse, pero si se queda sabe que sólo podría sumar algunos pocos minutos”.

Tema Aliendro



Se sabe que la dirigencia colonista ya ha iniciado gestiones por el concurso de Rodrigo Aliendro, mediocampista que tuvo un buen campeonato en el Atlético Tucumán de Ricardo Zielinski. El DT sabalero expresó: “Hay negociaciones, pero hasta ahora no está cerrado y no lo cuento hasta que no llegue a Salta. Los futbolistas y sus representantes tienen algunas variables, pero sé que hay negociaciones porque lo hablamos con los dirigentes. Algunos jugadores están cerca, otros no tanto, esto seguramente va a ser largo”.



Además, tuvo manifestaciones referidas a jugadores a los cuales se les vence el contrato a fines de junio, pero a los que pretende que sigan en el plantel, como los casos de Marcelo Estigarribia, Matías Fritzler (ya tendría todo arreglado para continuar una temporada más) y Damián Schmidt: “Los jugadores me lo dicen y quieren estar, por eso se subieron al micro para viajar a Salta”.

“Hablamos con la directiva sobre la conveniencia o no de sumar juveniles. Va a haber necesidad de sumar puntos en el arranque del torneo, y para eso se necesita la suficiente personalidad para sacar adelante partidos complicados, por eso no creo que sea el momento indicado para probar juveniles”. Pablo Lavallén. Director técnico de Colón

26 Jugadores. Viajaron a Salta para seguir con la pretemporada: Ignacio Chicco, Fabricio Hass, Facundo Masuero (arqueros); Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera, Damián Schmidt, Facundo Garcés, Franco Quiroz, Gonzalo Escobar, Gustavo Toledo, Alex Vigo (defensores); Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Santiago Pierotti, Brian Farioli, Cristian Bernardi, Marcelo Estigarribia, Guillermo Celis, Mateo Hernández (mediocampistas); Wilson Morelo, Luis Rodríguez, Nicolás Leguizamón, Tomás Sandoval, Gabriel Esparza, Tomás Chancalay, Juan Cruz Zurbriggen (delanteros).