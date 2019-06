https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 16.06.2019 - Última actualización - 14:28

14:26

El delantero no seguirá en Unión

Coudet no lo tendrá en cuenta a Lotti, pero "Leo" Madelón no lo podrá contar

El entrenador tatengue lo quería, pero la dirigencia de la Academia, dueña de su ficha, se lo ofreció a Atlético Tucumán como parte de pago del pase de David Barbona.

Cambia de camiseta. Augusto Lotti no seguirá en Unión. El delantero, de buen paso por el Tate, pertenece a Racing, pero el “Chacho” Coudet no lo tendrá, sino que entrará como parte de pago de la negociación por David Barbona, el mediocampista ofensivo de Atlético Tucumán que seguirá su carrera en la Academia. Foto: Archivo El Litoral



El delantero no seguirá en Unión Coudet no lo tendrá en cuenta a Lotti, pero "Leo" Madelón no lo podrá contar El entrenador tatengue lo quería, pero la dirigencia de la Academia, dueña de su ficha, se lo ofreció a Atlético Tucumán como parte de pago del pase de David Barbona. El entrenador tatengue lo quería, pero la dirigencia de la Academia, dueña de su ficha, se lo ofreció a Atlético Tucumán como parte de pago del pase de David Barbona.

El Litoral / deportes@ellitoral.com Sigue la sangría en el plantel de Unión. A los futbolistas que Leonardo Madelón no los tendrá en cuenta, como son los casos de Nereo Fernández y Darío Bottinelli; las no renovaciones de contrato con Jonathan Bottinelli, Federico Andrada, Matías García y Santiago Zurbriggen (seguras) y con Franco Fragapane (casi segura); la inminente transferencia de Diego Zabala a Rosario Central; el cuasi retorno de Damián Martínez a Independiente (habrá que ver si Emanuel Brítez volverá a Unión para ocupar su lugar); la plantilla rojiblanca se está desmembrando y hasta ahora, a excepción de la renovación de vínculo con Claudio Corvalán, no hay nada nuevo en el horizonte. Tenés que leer Madelón se mostró con ganas, habló de los dichos de Magnín y aclaró la salida de Nereo Para colmo, este sábado se supo que Racing, dueño del pase de Augusto Lotti, arregló con la dirigencia de Atlético Tucumán el pase del mediocampista ofensivo David Barbona, por quien comprará la mitad de su ficha. Pero en la negociación, la Academia ofreció a Lotti y a Yonathan Cabral, algo que los colegas del Decano aceptaron, por lo que el delantero, de buena temporada en Unión (razón por la cual Madelón había solicitado que renueven el préstamo), emigrará a Tucumán. La siguiente es la crónica de la noticia publicada en el portal racinguista “Racing de Alma” con respecto a la contratación de David Barbona. Si bien en la misma todavía no se da como “hecha”, al cierre de nuestra edición la transferencia ya estaba “cocinada” entre las partes: “En parte de pago por David Barbona, Augusto Lotti está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Tucumán. Si bien no integra el plantel de Eduardo Coudet, el delantero aún pertenece a Racing y espera que se definan los últimos detalles para armar las valijas”. “Todavía no está cerrado económicamente lo de Lotti, pero las conversaciones están muy encaminadas por un contrato de tres años”, le contaron a Racing de Alma desde el entorno del delantero. “La idea de la dirigencia de la Academia es entregarle al Decano la mitad de la ficha del jugador como inclusión en las negociaciones por ese porcentaje de Barbona. Además del atacante, tal vez también entre en la operación el 50 por ciento de la ficha de Yonathan Cabral”. “Lotti viene de jugar un año a préstamo en Unión, donde Leonardo Madelón pidió su renovación por la utilidad que le dio, ya sea de titular o como una de las primeras opciones de recambio en el puesto. Pero la chance de los tucumanos le pareció mejor al jugador y también le vino bien a la Academia por estar involucrado el club en el que, justamente, actúa Barbona”. “Augusto jugó 10 partidos en la Superliga, siete desde el arranque y tres ingresando desde el banco; hizo un gol. Por Copa Argentina disputó dos (entró en el segundo tiempo), mientras que tuvo una presencia en la Copa Sudamericana y anotó un tanto, fue frente a Independiente del Valle”. “Con 23 años, actualmente posee convenio con Racing hasta junio de 2020, duración que se fijó cuando se le extendió el vínculo y se le puso una cláusula de rescisión de 8.000.000 de euros netos. Al Tatengue se había ido sin cargo por la cesión ni opción de compra del pase. Surgido de las inferiores de Racing, en Primera División sólo jugó dos partidos (ambos contra Sarmiento de Chaco, por la Copa Argentina 2018). Además, tuvo un paso por el Wohlen, de la Segunda División de Suiza. Allí metió dos goles”. ¿Brítez por Martínez?, ¿y Zabala?, ¿y Fragapane? Hay tres puestos vitales para el “modelo de juego” de Leonardo Madelón: lateral derecho, mediocampista derecho y mediocampista izquierdo. En los tres no tiene definido qué va a pasar, o si podrá contar con los que tan buenos rendimientos tuvieron en la última temporada. Más aún, en el caso del marcador lateral derecho, “Leo” ya sabe que a Damián Martínez se le vence el vínculo a fin de mes y debe volver a Independiente, club que tampoco hará uso de la opción por Emanuel Brítez. Para que Martínez se quede en Unión se le debería comprar el pase o parte del mismo, o bien contar con un permiso para realizarle un nuevo préstamo. Con respecto a Diego Zabala, su pase a Rosario Central está al caer. La entidad rosarina desembolsaría 1.000.000 de dólares para comprar la mitad de su ficha que posee Unión. También adquiriría la otra mitad que le pertenece a Racing de Uruguay. En tanto habrá que esperar la respuesta de Franco Fragapane a un nuevo ofrecimiento que le hizo la dirigencia rojiblanca, pero todo parece indicar que el jugador pretende un contrato muy superior. En estos momentos está de vacaciones, y más allá del optimismo que mostró Madelón, la decisión del mediocampista ofensivo sería esperar una oferta del exterior.

Temas: