El magistrado federal admitió la necesidad de tener un Código Penal posible, no dogmático. Dijo ser optimista sobre la sanción de la norma en pocos meses.

Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal "Hay un abismo entre lo que la sociedad espera de la Justicia y lo que la Justicia da"

Mariano Borinsky dijo ser optimista y afirmó que en poco tiempo más será sancionado el nuevo Código Penal que reemplace al vigente desde 1921, texto que sufrió cientos de retoques en este casi siglo de vigencia. El integrante de la Cámara de Casación Penal de la Nación presidió la comisión que redactó el proyecto que el presidente Mauricio Macri envió -sin retoque alguno- al Senado, cámara que empezó su tratamiento la semana pasada.

Borinsky estuvo en Santa Fe participando del II Curso de Actualización Jurídica para la Justicia Federal y en ese marco conversó con El Litoral sobre los alcances del proyecto, las principales modificaciones así como los reclamos de la sociedad hacia la justicia.

- Usted encabezó una comisión de trabajo que elaboró un texto que el Poder Ejecutivo envió como mensaje al Senado donde ya hubo una reunión en comisiones. ¿Es optimista sobre la sanción del proyecto?

- Soy optimista. El Código lo estuvimos trabajando durante dos años en la comisión. Se pasó de un texto de 320 artículos a un Código de 540 artículos donde se abarca casi la totalidad de la problemática que tiene que ver con el derecho penal: inseguridad, narcotráfico, corrupción, medio ambiente, pornografía infantil, etc. El proyecto fue elevado al Presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, lo elevó al Senado sin hacer observaciones, garantizando el trabajo de la comisión. El Senado, ya nos convocó y empezó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Penales y Justicia. Soy optimista, por primera vez en cien años entra el texto al Senado, nunca antes habían logrado ese paso y hubo reunión en comisiones.

- Sin embargo no es la primera vez que se intenta dictar un nuevo Código. Pocos años atrás hubo un trabajo encabezado por juristas de varias fuerzas y coordinado por Eugenio Zaffaroni y tampoco hubo consenso. ¿Por qué ahora sí?

- Hubo 17 comisiones anteriores que han efectuado modificaciones al Código Penal. Esta es la comisión número 18. Hay diferencias entre aquellas y ésta. Primero, tomamos la práctica, la experiencia de por qué las anteriores no prosperaron. Este no es un Código dogmático, teórico; es un Código práctico, de miembros que son actores del derecho penal que busca soluciones concretas. No queremos quedar en la dicotomía garantismo versus mano dura. Necesitamos un concepto que apunte a lo que la sociedad espera, que es el cumplimiento efectivo de la ley penal. Que una sentencia se aplique. Buscamos un Código Penal posible, por eso las presentaciones que hacemos en las distintas provincias buscamos atender a la problemática local. Buscamos un Código posible, no dogmático, un Código de aplicación práctica que le seguridad a la nación, aplicación estricta al principio de igualdad y que sean oídas todas las provincias, las víctimas, las ONG. Tuvimos una posición amplia en el debate de la comisión. Hay características y valores que pueden apuntar a ese texto que todos queremos.

- ¿Qué se haya presentado en período electoral lo puede demorar?

- Es cierto, estamos en el medio de una coyuntura política, también es cierto que la tenemos cada dos años en el país. El Código Penal que tenemos es de hace cien años, buscamos uno que puede durar otros cien años. En definitiva, siempre estará en el medio de una cuestión coyuntural. Tal vez demore un poquito, pero todos los legisladores, la sociedad, toman conciencia de que es necesario un nuevo Código que sintetice esos valores. Será cuestión de tiempo, pero será aprobado.

Los cambios en algunas figuras

- Algunos de los ejes de trabajo del nuevo texto

- El primer punto es la sistematización. Casi 900 leyes especiales le fueron haciendo modificaciones parciales y coyunturales. Es la primera vez que todo el Código está en un solo libro, sin cuestiones de coyuntura, por eso hablamos de un nuevo Código Penal que incorpora esas leyes especiales, los tratados internacionales, la problemática socia. El Código Penal defiende los intereses fundamentales de la sociedad, por eso hablamos de inseguridad, de la cuestión vinculada con los delitos de funcionarios públicos, los que tienen que ver con la responsabilidad empresarial, el medio ambiente, la pornografía infantil. Hubo dos atentados terroristas internacionales en la Argentina y no tenía un capítulo especial vinculado a esa temática; la violencia en el deporte; derechos de propiedad internacional, manipulación genética, maltrato a los animales, son algunos de los temas que trata el nuevo Código.

- También hay un capítulo sobre accidentes de tránsito una de las causas principales de muerte en la Argentina

- Las tragedias viales son una de las dos causas más importantes de muerte en la Argentina conjuntamente con la muerte por armas de fuego. En lo que tiene que ver con tragedias viales distinguimos entre el que produce la tragedia donde prevemos fuertes penas de hasta siete años de prisión, pero también tipificamos aquellas conductas peligrosas -exceso de velocidad a más de 60 kilómetros por hora, bajo efectos de alcohol, estupefacientes, en picada- aunque no se produzca una tragedia vial también para estar tipificado apuntando a la prevención en esta categoría de delitos.

- ¿Con qué metodología se aborda el tema narcotráfico donde mucha violencia proviene de allí?

- En primer término atacando las organizaciones mundiales del narcotráfico. Tenemos dos categorías: eslabones que tienen que ver con el mayor grado de peligrosidad vinculados a organizaciones internacionales y lo que sucede en el ambiente o en el ámbito de un particular en su casa consumiendo estupefacientes bajo efectos del consumo personal pero en el ámbito privado. Estos últimos generan un gran volumen de expedientes en tribunales, de cada diez expedientes, cinco se vinculan con casos de tenencia para consumos. Esto lleva tiempo de tramitación y la Corte ya ha dicho que esos casos no deben ser punibles. El objetivo del nuevo Código Penal es apuntar a los grandes casos de narcotráfico, a los eslabones más altos, a las drogas más pesadas, a situaciones de agravamientos como cuando se venden en establecimientos educativos, los casos de paco, las organizaciones de narcotráfico.

- Pornografía infantil también parece ser un delito moderno, ¿cómo lo prevén en el Código?

- Dos figuras principales: una que tiene que ver con la tenencia de pornografía infantil a secas, es decir, la mera tenencia buscando la prevención sin esperar que se produzca algún tipo de resultado disvalioso esa tenencia ya está tipificada. Por otra parte, cuando la tenencia es con fines de comercialización o producción también va a estar tipificada. Agravamiento será cuando se trata de menores de 13 años va a tener una escala de hasta 8 años de prisión. También cuando tenga vínculo con aquella persona que está en la guarda, la educación, es decir cuando el autor del delito tiene determinadas características o cuando se trate de pornografía y haya violencia va a tener penas graves de hasta 8 años de prisión.

- Usted marcó la violencia en el deporte. ¿La justicia actual está preparada para hacer frente o necesita nuevas herramientas del Código?

- En primer lugar necesitamos el instrumento eficaz, es decir, definir cuáles van a ser los delitos y después la aplicación práctica. El nuevo Código Penal define tres categorías: violencia en los espectáculos deportivos, fraude en los espectáculos deportivos (ejp, el Fifagate) y los casos de doping. Son las tres categorías que van a estar en el nuevo Código Penal y desde ya necesitamos de los actores y operadores del derecho penal para que lo puedan aplicar en la práctica.

- Los temas impositivos, de fraude fiscal, etc

- Los delitos de cuello blanco, los delitos económicos, fraude fiscal, aduaneros, cambiarios, todos se incorporan y sistematizan en el nuevo texto para poder aplicar los principales generales del Código. Los casos de responsabilidad empresarial también van a estar incorporados, no solo para las personas físicas que cometen delitos sino también para las empresas y corporaciones.

- El tema penal está en los diarios, para muchos es lento y ustedes además deben revisar todo. El sistema penal es lento y especialmente cuando hay funcionarios o personajes públicos

- Es así, hay un abismo, una distancia importante entre lo que la sociedad espera de la justicia y lo que la justicia le da. En algunos casos en particular de esto que estamos hablando (cuello blanco, responsabilidad empresarial,) no está preparado el sistema y no hay respuesta adecuada a lo que la sociedad espera. Por eso, uno de los objetivos es incorporar estos delitos y la posibilidad de devolver el dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal, no esperar a que termine el proceso para que en aquellos casos donde se advierte que hay cosas, bienes, provecho del delito se pueda recuperar ese dinero y no generar, o al menos bajar o aquietar esa alarma que genera en la sociedad este tipo de casos.

- El famoso decomiso de bienes que el gobierno intentó imponer con un DNU y en Santa Fe hay ley propia estará contemplando

- Son casos aislados los de Santa Fe y en el caso nacional fue por decreto. El pedido de la sociedad es no hacer decisiones legislativas aisladas o coyunturales, hagamoslas en bloque, sistema, el Código Penal es la ley de las leyes, la que agrupa todos los temas y tener el recupero de activos desde el comienzo mismo del proceso penal incorporado al Código.

El colaborador oficial es un instituto complementario que el juez debe atender en conjunto con otros medios de prueba para llegar a la verdad” Mariano Borinsky

El tema aborto

Borinski explicó que en el Código se tomó en cuenta lo que ocurrió en el Congreso de la Nación sobre el aborto no punible. “El Senado no aprobó la legalización pero dijo que había que hacer ajustes al Código vigente. El texto incorpora el fallo Fal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ya como fallo que genera que hay que interpretarlo en cada caso en particular, sino incorporándolo como norma. Los abortos por casos de abuso sexual no van a ser punibles, se incorpora el peligro para la salud mental de la mujer, el físico y mental según la OMS. Desde ya esto sujeto a protocolos particulares que van a reglamentar este aspecto. También se incorpora la extinción de pena para la mujer en cabeza del juez; se suma el tratamiento y la violencia obstétrica para proteger la libre disposición del cuerpo de la mujer. Son algunas las novedades que trae.

Funcionarios

La redacción del Código prevé mayores penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos y de cumplimiento efectivo en casos de sobornos, cohecho, etc. “Además se incorpora la recuperación de activos desde el inicio del proceso penal y en el delito de enriquecimiento ilícito se incorpora no solamente al funcionario público sino a los titulares de las obras sociales quienes por ley están obligados a presentar declaraciones juradas”, señaló.