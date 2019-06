https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.06.2019

Elecciones 2019 "Le pedimos a los compañeros prudencia. Que se tomen un buen té de tilo porque esto va para largo" Lo dijo desde la sede de campaña el candidato a Senador por el departamento La Capital del Frente Progresista Cívico y Social Jorge Henn.

El Litoral | politica@ellitoral.com

El candidato a Senador por el departamento La Capital, Jorge Henn, habló con el Multimedios El Litoral a poco más de una hora del cierre de los comicos, desde la sede partiaria que el Frente Progresista Cívico y Social dispuso en el Club Regatas de la capital provincial.

“Pedimos prudencia a todos los amigos, correligionarios y compañeros”, afirmó. E invitó a todos a “tomarse un buen té de tilo porque esto va para largo”, adelantando que el conteo de votos entre los candidatos del Frente y del PJ estará muy reñido.

¿Alguna información que se tenga a dos horas de cerradas las urnas?



- Ninguna, solamente que hubo más del 70 % de votantes, lo que supera mis expectativas en un contexto muy complejo: Día del Padre, una jornada desapacible y con los problemas energéticos al inicio. Pudimos garantizar una jornada electoral que se llevó adelante con normalidad y es una posibilidad para que los santafesinos y santafesinas resolvamos qué modelo de sociedad queremos. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. No tengo ningún resultado que me permita avizorar, por vía de la hipótesis, cómo se va a resolver esta elección a nivel nacional.



- ¿Prudencia es lo que más se recomienda a esta hora?



- Si, porque si no después quedan los archivos y uno pedaleando en el aire, por lo que recomiendo prudencia a todos los amigos, compañeros, compañeras, correligionarios. Y a todos tomarse un buen té de tilo o de boldo, si fue el Día del Padre. No puedo hacer sugerencias de este tipo pero si que hay que tomarlo con tranquilidad. La gente votó, decidió qué es lo que quiere. Resultados concluyentes no va a haber hasta altas horas de la noche.



- Por eso, ¿la prudencia tiene que ver también con un escenario de paridad del que siempre se habló y que estaría ratificándose?



- Absolutamente. Eso era así, todos lo sabíamos y pusimos arriba de la mesa que habia una elección polarizada y claramente los números lo están otorgando. Después estarán lo matices y lo que ocurre en las grandes ciudades. En las grandes ciudades hay resultados disímiles en cuanto a los barrios de los cuales provienen los votos. Así que mal podríamos hablar (a esta hora) de datos que tengan cierta consistencia.



- ¿Las mesas testigo se van a difundir o no? ¿O va a depender del resultado?



- No, creo que como se hizo siempre, hay que esperar los resultados del escrutinio provisorio y después está la posibilidad del escrutinio definitivo. Quiero reiterar como lo hicimos siempre: si tenés tu certificado de todas las mesas y cuando llega el escrutinio definitivo alguien tiene una diferencia de sus votos con los votos de la mesa, se cuentan y listo. Es el sistema más simple, transparente y claro: boleta única con un sistema de soporte de papel.