Busatto y Frana: festejo por la unidad peronista

Domingo 16.06.2019 - Última actualización - 21:52

21:50

Leandro Busatto, primer candidato a diputado provincial de Juntos, destacó el resultado y lo enmarcó en la fecha: “a 64 años del bombardeo de Plaza de Mayo, este triunfo del peronismo se lo damos a nuestros compañeros muertos y desaparecidos.

“El segundo reconocimiento es a los 8 mil compañeros y compañeras que están peleando en cada una de las escuelas de la provincia de Santa Fe, voto a voto, defendiendo la voluntad popular”, agregó.

Y, finalmente, arengó: “Compañeros y compañeras: acostúmbrense, acostumbrémonos a seguir construyendo estas fotos. Todos venimos de lugares distintos, pero tenemos un camino común: recuperar a Santa Fe”, en un trayecto que lleve también al triunfo en las elecciones nacionales.

Por su parte, la diputada nacional Silvina Frana, candidata a diputada provincial, sostuvo que “estoy feliz, porque hace tanto que no festejábamos, y hoy nos merecemos festejar. Yo quiero agradecer a los fiscales, a todos los militantes, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Ustedes, que caminaron las calles, que hablaron de nosotros, que repartieron nuestros volantes, que nos defendieron y defendieron esta unidad, aún frente a los embates más fuertes. En las redes, en las calles, en las instituciones. Esto no se logra sin ustedes, compañeros y compañeras.

“Yo quiero traer a colación, estos días que estuve con Quico (Busatto), cuando Cristina se estaba yendo, dijo ‘no se equivoquen, no vienen por mí, vienen por ustedes’. Y este gobierno nacional vino por nosotros, por nuestros derechos, por nuestra reivindicaciones. Por la comida de nuestro pueblo, por eso tenemos la obligación de no romper ésto, ni un paso atras. No por nosotros, sino por nuestra gente.

“Una sola cosa quiero pedirles: que este triunfo se lo demos a ella, que nació hace 100 años en este país. A Eva, que cambió la historia argentina desde el amor, desde la pasión, desde la lealtad a Perón y a su pueblo. Sigamos festejando, que nos lo merecemos”, concluyó.