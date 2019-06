El intendente electo Emilio Jatón recibió las felicitaciones de Macri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.06.2019

Dijo que el presidente le pidió: “A futuro pensemos proyectos juntos”. Antes, tendrá que negociar con el nuevo gobierno provincial las obras para la ciudad. Comienza la transición con José Corral.

El intendente electo de Santa Fe, Emilio Jatón (Frente Progresista) brindó sus primeras declaraciones a diario El Litoral, en medio de un domingo a puro festejo, tras haber consolidado en las elecciones generales el respaldo de los santafesinos que ya había obtenido en las Paso. “Tomé ese respaldo de la gente con mucha responsabilidad y orgullo”, comenzó diciendo en la entrevista. “Para un ciudadano ser el intendente no es una responsabilidad cualquiera, por lo que agradezco a la vida y a la gente que me hayan puesto en este lugar”, sintetizó Jatón.

—¿Será posible llevar a cabo el plan de gobierno Compromiso Santafesino que presentó durante la campaña, ahora que habrá un cambio de signo político a nivel provincial?

—Me hubiera gustado que el resultado sea otro, pero muchas veces en la vida los resultados no son los que uno quiere. El Compromiso Santafesino es fruto del trabajo de muchas instituciones, especialistas y vecinos. Vamos a tratar de presentarselo al nuevo gobernador (Omar Perotti, Frente Juntos) para ver si lo podemos ejecutar.

—¿Apostará al diálogo con el gobierno justicialista?

—Sí, totalmente. Siempre apostamos al diálogo y a la racionalidad política, así que intentaremos por ese camino. No conocemos otro camino.

—¿Qué pasos piensa dar hasta asumir?

—Ya recibí un llamado del intendente José Corral para comenzar a trabajar en un proceso de transición. Veremos si podemos poner a nuestros equipos a trabajar en ello durante este período.

—¿Cuál es su radiografía de la Municipalidad?

—Conozco sólo el presupuesto y los números generales, pero me gustaría conocer los números en detalle, para comenzar a trabajar en políticas concretas, acciones de gobierno. Así que hasta que no conozca los números más finos no puedo hablar de esto.

—¿Podrá concretar las obras necesarias mediante la negociación con la provincia?

—El trabajo en conjunto es posible. El (actual) gobierno provincial ejecutó muchísimas obras en la ciudad de Santa Fe, en acuerdos con el intendente (Corral). Entonces, creo que es un ejemplo claro de que ello es posible. Vamos a intentar reproducir ese formato. Está visto que muchas obras de gran envergadura no pueden ser ejecutadas por el Municipio, por lo que trabajaremos en conjunto.

—En su caso, contará con la mayoría en el Concejo Municipal.

—Tendremos un Concejo distinto. Como todo cuerpo legislativo, su eje es el consenso. Habrá que tejer política para lograr esos consensos.

—Será el segundo intendente periodista... (el primero fue Enrique Muttis).

—Es un orgullo. Esto no estaba planificado en mi vida. Fue algo que se me presentó y le puse hasta la última gota de sudor, con mucha vocación, esfuerzo y ganas para llegar hasta aquí. Y ahora pondré el mismo esfuerzo y compromiso, la vida entera, para que salga bien.

—¿Ya tiene en mente su equipo de gobierno y los equipos de trabajo?

—Estamos en formación. Ahora comienza esa etapa, de la mano de la transición política.

—¿Cuál es su mensaje para los vecinos de Santa Fe?

—Mucho agradecimiento. Esto hubiera sido imposible sin su acompañamiento, porque entendieron nuestra propuesta, que más allá de una calle o un pavimento, nuestro objetivo es construir una ciudad para todos.

—Entre los llamados para felicitarlo, ¿hubo alguno que lo sorprendió?

—Muchos amigos, de la vida, políticos, del intendente (Corral); pero me llamó mucho la atención los llamados de políticos a nivel nacional.

—¿Como por ejemplo...?

—El del presidente (Mauricio Macri). Conversamos un rato. Me dijo que a futuro pensemos proyectos juntos.