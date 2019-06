https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.06.2019 - Última actualización - 7:02

6:57

El gobernador electo llegó a Santa Fe a la 1 de la mañana. Antes de eso, realizó su primer discurso desde Rafaela. Y desde allí, planteó “una mirada integradora” para toda la provincia.

El gobernador electo llegó a Santa Fe a la 1 de la mañana. Antes de eso, realizó su primer discurso desde Rafaela. Y desde allí, planteó "una mirada integradora" para toda la provincia.

“Hemos tomado todo el tiempo necesario, la cautela que corresponde en estos casos, el avance hasta las últimas casi instancias del escrutinio, y les queremos decir a todos los santafesinos, junto a Alejandra Rodenas, muchísimas, pero muchísimas gracias por este acompañamiento que nos va a permitir gobernar la provincia en los próximos cuatro años”.

Las primeras palabras de Omar Perotti como gobernador electo fueron pronunciadas desde su Rafaela natal, antes de venir para Santa Fe, donde el festejo lo esperaba en la sede del PJ de calle Crespo.

Agradeció “a todos y a cada uno de los que, en el día de hoy, un día muy particular, un día donde ocurrió una de esas cosas que no espera nadie, puso la mejor disposición para comenzar un acto electoral cada mujer, cada hombre que estuvo al frente y con la responsabilidad en cada mesa. Y puso en marcha un comicio que transcurrió con total tranquilidad, despejando preocupaciones y poniendo cada uno lo mejor de sí. Quiero a decirle muchísimas gracias a cada uno de ellos, junto a los fiscales, que estuvieron haciendo la tarea para todos los partidos.

“Quiero felicitar a quienes votaron a Antonio Bonfatti, a los que votaron por José Corral y quienes nos han votado. Con Alejandra vamos a gobernar para todos ustedes”, aclaró.

Otra mirada

El mandatario electo reivindicó su ciudad de origen, como la “que me ha dado todo, en la que he comenzado no solamente mi vida política. Aquí me he formado, escuela primaria, escuela secundaria. Aquí se dio el esfuerzo de mis padres para hacerme estudiar, el esfuerzo de cada uno de los docentes y profesores que tuve a lo largo de esta vida de estudiante formándome de la mejor manera. A cada uno de los vecinos de esta ciudad que me hicieron tres veces intendente. Para mi elñ honor más grande de un ciudadano: que los vecinos de la ciudad donde vivís te elijan para que la conduzcas.

A cada uno de los que fueron colaboradores en cada uno de mis equipos en todas las etapas. A cada uno de los que me acompañó por primera vez a golpear cada casa diciendo ‘soy Omar Perotti, quiero ser intendente’, mi agradecimiento”.

El mismo agradecimiento que alcanzó “a cada uno de los homrbes y mujers de la ciudad que me enseñaron que el trabajo es lo que hace progresar y es lo que permite un ascenso en la vida.

Esas son las cosas que me marcaron y son las cosas con las que uno sueña para dar a toda la provincia: una ciudad que respira trabajo, queremos una provincia que tenga la misma posibilidad. Este es el sueño para todos los santafesinos, una mirada integral porque de aquí en más uno es gobernadorde todos y cada uno de los santafeisnos, desde el norte, el centro, el sur. Una mirada integral que tenemos los hombres del interior y es la posibilidad que se da a alguien del interior de poder gobernar esta provincia”.

“Siempre le ha tocado gobernadores quienes han desarrollado su vida política en la ciudad de Rosario o de Santa Fe. Ojalá podamos tener en esa mirada y esa impronta integradora la posibilidad de poner en marcha a esta provincia de manera diferente”, diferenció.

“Cada época tiene su tarea y a nosotros nos toca poner en pie a Santa Fe. Queremos poner de pie a esta provincia en muchas cosas que sentimos que da para más: tenemos una gran provincia, una provincia gigante. Sentimos que da para mucho más de lo que tenemos. Cada santafesino siente que le toca poco de lo que es el potencial de esta provincia. Eso es lo que queremos poner en marcha: una provincia no es más rica porque tenga más presupuesto, lo es cuando consigue movilizar las energías de todos sus habitantes.”

Lo que viene

Retomando los ejes centrales de su campaña, subrayó que “queremos una provincia más segura, donde la gente pueda trabajar y vivir en paz, y ése va a ser nuestro objetivo central. Para eso queremos una etapa distinta, un protagonismo de otra manera de Santa Fe. Lo hemos dicho en la campaña: dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe y que lo sepa todo el país. y eso no es solo pelear por la coparticipación, por las obras que la Nación debe hacer en Santa Fe, por la deuda que la Nación tiene con la provincia, sino es pelear y defender por la historia de producción y trabajo de nuestra provincia, por cada industria, por cada trabajador, por todo nuestro potencial.

Porque tenemos la posibilidad real y concreta de que sea lídear agroalimentaria, líder agroindustrial, que podamos ser el centro de crecimiento de toda América Latina. Tenemos la capacidad en cada uno de nuestros productores agropecuarios, en nuestros industriales, en nuestros emprendedores, en nuestro sector científico-tecnológico, en nuestros trabajadores y queremos retener, motivar y entusiasmar el talento de cada uno de nuestros jóvenes”.

“Sentimos que ésta Santa Fe tiene una raíz federal, un compromiso con el federalismo y un trabajo común a realizar con la Región Centro. Y que esa región tiene un protagonismo creciente en los próximos años y con la que se va a equilibrar distinto el país. Queremos que Santa Fe tenga la posibilidad clara de enarbolar la bandera de la producción y el trabajo, que hacia allí se orienten los próximos años”, reiteró.

Codo a codo

El gobernador electo agradeció a todos los integrantes del Frente Juntos, “a cada uno de los que participaron en su conformación. Cada uno dejó de lado intereses individuales para ponerlos en Juntos. Eso ha permitido tener una PASO junto al espacio de Encuentro por Santa Fe, cada uno integrado en la campaña. Frente a la desigualdad y la pobreza y el desempleo y las adicciones, allí codo a codo va a ser mejor, no sobra ningún brazo”.

“Vamos a dar la lucha con cada uno de los que trabaja y muy bien en nuestros barrios. Si el que trabaja bien es un cura, lo haremos con él, si es un pastor, si es una vecinal, un club, lo mismo. Cada uno tiene para sumar y el Estado va a acompañar, no va a mandar a la casa a nadie que tenga vocación y compromiso social”, subrayó Perotti.

“Ojalá la política escrita con mayúscula deje muy de lado la politiquería que divide y deja a nuestra gente cada vez más lejos de una solución. Vamos a ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicas y chicos que termine la escuela secundaria, con el convencimiento de que tienen una provincia que los contiene, los entusiasma. Junto a Alejandra nos tocará una tarea enorme. Deseamos una integración de jóvenes y mujeres en un gabinete y no para hablar solamente de temas de jóvenes y de mujeres, sino integrados a todas las áreas. No es un momento para hablar solo con quienes piensan igual o parecido; es un momento para construir con el que piensa diferente. En ese camino vamos a poner de pie a Santa Fe”, remató.



“No es un momento para hablar sólo con quienes piensan igual o parecido; es un momento para construir con el que piensa diferente”.