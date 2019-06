https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El técnico de Colón dijo, entre otras cosas, que frente a Argentino de San Carlos presentará un equipo con mayoría de suplentes por la cercanía de ese partido con el que disputará con Argentinos por la Sudamericana.

Antes de viajar a Salta Lavallén confirmó que para jugar la Copa Santa Fe elegirá un alternativo

Mientras el plantel de Colón se encuentra en Salta realizando la primera parte de la pretemporada, todavía quedaron sin conocerse algunos conceptos dejados por el DT sabalero, Pablo Lavallén, en la extensa charla que tuvo con los medios el mismo día que la delegación partió hacia el noroeste argentino.

A continuación, algunos de los temas que “tocó” el entrenador:



— Copa Santa Fe: “El partido contra Argentino de San Carlos por la Copa Santa Fe seguramente no lo jugaremos con el primer equipo, o sea con el que enfrentaremos a Argentinos Juniors. Son pocos días entre un partido y otro y pensamos que no es conveniente correr riesgos”.



— Amistosos: “Tenemos pautado para el viernes 5 de julio un amistoso contra Patronato. También casi está un partido con Newell’s para el sábado 29, eso lo hablé personalmente con Frank Kudelka, sólo faltan algunos detalles, y lo que está seguro es el primer amistoso en Salta, contra Gimnasia de Jujuy, el sábado 22. Así que si todo se da, jugaremos tres partidos antes de enfrentar a Argentinos por la Sudamericana”.



— Cristian Guanca: “Con Guanca no hablé. Me enteré de que es jugador del club y tiene que volver. Hasta ahora no está, veremos si aparece el 1º de julio. Si es así evaluaremos lo que haremos, sabemos que tuvo un buen paso por Colón. Lo conozco de haberlo enfrentado y opino que es un jugador a considerar, no veo descabellado que se pueda quedar”.



— Damián Schmidt: “Más allá de no haber tenido demasiada continuidad antes de nuestra llegada, creo que después de que llegamos a Colón Damián ha jugado algunos partidos de titular y en otros ha sido un buen recambio. Yo lo considero un jugador confiable y por eso lo quiero tener dentro del plantel, algo que le comuniqué a la dirigencia”.



— Refuerzos: “La idea es buscar un delantero por afuera y un centrodelantero. Pero la verdad es que tenemos que reforzar todas las líneas, desde el arco. Pero no voy a hablar de puestos, cuando hablo de líneas quiero decir que pueden ser laterales, centrales, volantes internos, volantes externos, mediapuntas, extremos, nueve. Repito, necesitamos reforzar todas las líneas. De hecho, en la charla que tuve con la dirigencia dije que tenemos que tener dos jugadores confiables por puesto”.



— “Nico” y “Tomy”: “Leguizamón y Sandoval están en nuestros planes. ‘Nico’ tiene más rodaje, con una buena efectividad, pero habrá que comunicarle qué es lo que esperamos de él para que pueda tener ese deseo personal de querer quedarse con el puesto. Tanto con ‘Nico’ como con Tomás tenemos dos delanteros que no son fáciles de encontrar, pero a los goles que tenemos con ellos hay que sumarle otras cositas. En nosotros está que ellos lo puedan ver y que puedan hacer ese click; mientras tanto no podemos esperar que eso suceda dentro de dos, tres o cinco meses, porque el futuro es inmediato y va a requerir el esfuerzo significativo de todos los futbolistas”.



— ¿Por qué Salta?: “Lo principal es tratar de volver a armar el grupo, compartir tiempo juntos, enfocarnos en que se viene un semestre muy importante para Colón, y eso, cuando uno está las 24 horas, los siete días de la semana, entra más fácil que si viene y está un ratito y después se va, con los problemas que todos tenemos en nuestras casas, con los chicos, el colegio y un montón de cosas. Cuando uno está concentrado y apartado en esos lugares una semana o diez días, la unión del grupo se hace mucho más fuerte”.



— Recuperar la confianza: “Trataremos de trabajar en todos los aspectos: lo físico, lo futbolístico, lo mental. Sabemos que es difícil convencer a alguien de que pueda hacer algo si nunca lo hizo. Lo charlamos con los jugadores de que ellos pueden dar vuelta un resultado adverso, pero no lo habían logrado en más de un semestre. Si ellos no lo vivencian, la confianza tarda en aparecer o no está plena. Con River se dio vuelta el resultado en 10 minutos y después se notó otra energía, otra predisposición, por eso ahora tenemos la experiencia de que se puede”.



— Triangular suspendido: “Sabía que ese triangular era muy difícil que se concretara. Los dos equipos involucrados cambiaron los entrenadores, a veces los entrenadores nuevos llegan y quieren hacer lo que tienen planificado, y jugar este tipo de torneos por ahí no les conviene. Pero teníamos previsto que pasara”.

¿Qué pasará con la “Pulga”?



Lavallén también respondió la consulta sobre el interés del fútbol mexicano por Luis Rodríguez: “El problema es de nuestro país. Si viene Monterrey, que es un gigante desde lo económico, y paga la cláusula de rescisión por el ‘Pulga’, poco se puede hacer. Pero seguramente habrá un acuerdo que por ahí no figura en el contrato, porque si no ya se hubiera concretado. Nadie me preguntó nada, sólo me dijeron que está en una lista, quizás no sea el plan A, pero está en un listado de jugadores que el técnico Diego Alonso pidió para Monterrey, por eso la posibilidad está latente, habrá que esperar”.



“Su rendimiento, a través del poco tiempo que lleva en Colón, lo ha convertido en un jugador base, y si nos faltara seguramente lo tendremos que suplantar lo mejor posible, con un jugador que te genere lo mismo que genera él, que es gol, que es inteligencia, que es pase filtrado, un jugador de los que no hay muchos en Argentina”, agregó el entrenador de Colón.