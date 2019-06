https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por pedido de “Leo” Madelón, la dirigencia rojiblanca le acercó un ofrecimiento al mediocampista ofensivo, pero su respuesta se demora, y para colmo se supo que viajó al exterior.

Yendo al diccionario, la definición que se encuentra de “culebrón” es: Telenovela que consta de gran cantidad de episodios a lo largo de los cuales se establecen intensas relaciones sentimentales de carácter melodramático entre los diferentes personajes.

Es casi similar a lo que está sucediendo en Unión con dos jugadores, y considerados muy importantes para el equipo por Leonardo Madelón: Diego Zabala y Franco Fragapane, los mediocampistas por derecha y por izquierda titulares.



Pero sobre todo por lo que está pasando con el segundo de los mencionados, porque por el uruguayo se sabe que Rosario Central tiene un interés concreto en su concurso, y si bien aún no se ha definido el pase, es casi un hecho que “Bomba” Zabala continuará su carrera en el Canalla.



Pero la indefinición y el suspenso que existe por el lado de Fragapane es lo que pone en vilo al cuerpo técnico, al mánager y a la dirigencia tatengue, ya que la semana pasada, el presidente Luis Spahn le acercó una superadora propuesta al representante del futbolista para comprar el 50 por ciento de su ficha, además de un excelente contrato con duración de tres años. Primeramente la sensación fue que se llegaría a un acuerdo, pero todavía no hubo un contacto de parte del jugador para dar una respuesta, y los días pasan y el “pescado sin vender”.



¿Cuál sería la razón de la demora en responder?: parece que Fragapane habría recibido una oferta para jugar en el exterior. De todos modos, son leyes a las que tanto dirigentes como entrenadores y jugadores están acostumbrados en medio de cada apertura de libro de pases. Lo raro es que Unión ya está trabajando en la pretemporada, y “Fraga” tiene contrato con el club hasta el 30 de junio, por lo que debería estar en Santa Fe cumpliendo con lo firmado.



Mientras tanto, el jugador se encuentra en el exterior, y no obstante se dice que ha viajado con permiso de la entidad de la avenida, esto no ha sido confirmado, y Madelón todavía confía en que podrá contar con él, pero el problema principal es que los episodios del “culebrón” siguen pasando, y mientras tanto los personajes no llegan a concretar. ¿Tendrá un final feliz para todos?, habrá que esperar hasta el próximo capítulo, o no...