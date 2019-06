https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se dan un abrazo en el nuevo video "You need to calm down"

Katy Perry y Taylor Swift se reconciliaron

Foto: Instagram



El Litoral Este domingo, salió a la luz el nuevo video de Taylor Swift: "You need to calm down", donde aparece Katy Perry, por lo que se confirma su reconciliación. En el video, las dos se dan un abrazo. Katy Perry aparece vestida de hamburguesa, como en la after party de la última edición de MET Gala y su nueva amiga, de patatas fritas. Hamburguesa con patatas así es como han decidido mostrar la unidad de ambas ante una lucha común, la de la comunidad LGTB. Esta canción, será uno de los temas que aparezca en Lover, el álbum que anunció que lanzaría el próximo 23 de agosto. Tras la salida del video, Katy Perry subió una foto de ambas a su cuenta de Instagram. Ver esta publicación en Instagram This meal is BEEF-free #MeatFreeMonday 🍔♥️🍟 #YNTCDmusicvideo Link in Stories Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 17 de Jun de 2019 a las 5:39 PDT Con info de los40.com