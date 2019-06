https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.06.2019 - Última actualización - 15:04

14:26

A uno de los hombres le endilgaron la autoría de uso de instrumento público falso. Al otro, falsedad ideológica en instrumento público.

Ocurrió en San Jorge Extorsión: imputaron a los policías que "apretaron" a un comerciante chino A uno de los hombres le endilgaron la autoría de uso de instrumento público falso. Al otro, falsedad ideológica en instrumento público. A uno de los hombres le endilgaron la autoría de uso de instrumento público falso. Al otro, falsedad ideológica en instrumento público.

Redacción de El Litoral

sucesos@ellitoral.com



Dos policías de 32 y 39 años fueron imputados por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez como coautores del delito de extorsión cometido en la ciudad de San Jorge (departamento San Martín) en perjuicio de un hombre mayor de edad de nacionalidad china. La atribución delictiva fue realizada en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de San Jorge, ante el juez Pablo Ruiz Staiger.



Los fiscales Hernández y Jiménez también le atribuyeron a uno de los hombres investigados cuyas iniciales son DAV la autoría del delito de uso de instrumento público falso. Por su parte, al otro imputado cuyas iniciales son DMC le endilgaron la autoría del delito de falsedad ideológica en instrumento público. En ambos casos, la atribución fue en concurso real con la coautoría de la extorsión.



Dinero



“La víctima es un hombre mayor de edad de nacionalidad china que tiene un supermercado en la ciudad de San Jorge”, informaron Hernández y Jiménez. “A raíz de un siniestro vial ocurrido el miércoles 29 de mayo en el que estuvo involucrado, los dos policías lo intimaron para que les entregue 550.000 pesos”, agregaron los fiscales.



Los funcionarios del MPA detallaron en la audiencia que “los agentes de la fuerza pública provincial le dijeron a la víctima que en caso de que no les diera el dinero, le secuestrarían una camioneta y la licencia de conducir. También le manifestaron que si no pagaba no podría salir del país durante un largo período de tiempo”, precisaron los fiscales.



“A raíz del temor que le infundieron, el hombre consiguió el dinero y abonó la suma solicitada. Lo hizo en horas de la tarde del viernes 7 de junio a uno de los imputados en el interior de su supermercado ubicado en el bulevar Presidente Perón de San Jorge”, relataron Hernández y Jiménez.



Los fiscales agregaron que “el imputado cuyas iniciales son DMC, a sabiendas de lo que hacía, insertó declaraciones falsas en un instrumento público en el que consignó falsamente que la otra persona que protagonizó el siniestro vial con el hombre de origen chino, decidió no instar la acción penal por las lesiones que sufrió”. En tal sentido, Hernández y Jiménez concluyeron que “el imputado cuyas iniciales son DAV usó ese instrumento público en el marco de la extorsión al ciudadano extranjero”.



Prisión preventiva



Según se resolvió al momento de concretarse la imputación, la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo mañana en horario a confirmar en los tribunales de San Jorge. Los fiscales Hernández y Jiménez adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los dos policías imputados.