Podría ser el de una joven desaparecida el cuerpo hallado en el río San Javier

Lunes 17.06.2019

14:59

Lorena Noemí Romero (21) es buscada desde hace una semana. Es oriunda de barrio Villa El Dorado, de Resistencia.

Redacción de El Litoral

sucesos@ellitoral.com



En la noche del sábado, un grupo de pescadores que navegaba por el río San Javier vivió un macabro momento cuando se toparon con un cadáver flotando en el agua.



El dramático hallazgo se produjo en un sector ubicado entre Romang y Alejandra, a una hora de navegación hacia adentro de ese curso, casi en la confluencia con el río Paraná. De inmediato los hombres dieron cuenta de lo sucedido a la Policía. Poco después Bomberos Voluntarios y personal de la Guardia Rural procedió al levantamiento del cuerpo, mientras se tomaban medidas satélitales y vistas fotográficas del lugar.



Ya en tierra firme el Grupo Técnico Criminalístico de la PDI de Reconquista, determinó que el cuerpo pertenece a una mujer, y que presentaba severas mutilaciones, entre otras lesiones.



La novedad fue comunicada al fiscal de Reconquista, doctor Leandro Mai, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al hospital central de esa ciudad para la realización de una autopsia; trámite que se cumplimentaría en la tarde del lunes.



El novio en la mira



Con el correr de la horas, los pesquisas se hicieron de algunos datos que permiten relacionar este hallazgo, con una joven mujer que está desaparecida desde hace una semana.



La infortunada es Lorena Noemí Romero, de 21 años. Nada se sabe de ella desde la noche del lunes 10 cuando salió de su casa en barrio Villa El Dorado, en Resistencia, y jamás regresó.



A partir de entonces se inició una frenética búsqueda que no arribó a ningún resultado, aunque dejó en posición de principal sospechoso al novio de la joven.



De acuerdo con lo que “marcaron” los perros entrenados, aquella noche la joven tomó por calle Roque Sáenz Peña hasta Fortín Rivadavia y desde allí hasta calle San Lorenzo. En ese punto se pierde el rastro.



Por su parte la madre de la joven manifestó que “los perros llegaron a ese lugar en donde el novio de mi hija se juntaba con sus amigos. Yo sé que mi hija fue a buscarlo y a partir de allí no volvió más. Lo único que quiero es que aparezca”



“Nosotros pedimos que investiguen al novio porque ella salió y fue a verlo porque él no le contestaba”, sostuvo.



“De la única persona que sospechamos es de él, no hay otra. Mi sobrina no se manejaba, si no era con él. Aparentemente estaba todo bien, pero él le pegó 3 veces y su madre ya había hecho la denuncia. Ese día él estaba con los amigos borracho”, expresó su tía.