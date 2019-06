https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.06.2019

17:00

El próximo 20 de junio Cristina Kirchner presentará en Rosario su libro "Sinceramente"

Rosario3.com



Después de cuatro años, Cristina Fernández vuelve a Rosario un 20 de junio. Ya no como presidenta de la Nación, sino como senadora nacional y precandidata a la vicepresidencia de Alberto Fernández. Su llegada se da en el marco de la histórica victoria del peronismo a nivel provincial que después de 12 años de gobiernos socialistas en la Casa Gris retoma el Ejecutivo santafesino. Y también podría coincidir con la visita del propio presidente Mauricio Macri por el Día de la Bandera.



El diputado provincial electo Leandro Busatto confirmó la llegada de Cristina en su cuenta personal de Twitter. Anunció que la ex presidenta presentará este jueves a las 17 en el Salón Metropolitano su libro Sinceramente.



El viaje de la ex mandataria, coincide con la conmemoración del Día de la Bandera que también convoca al presidente Mauricio Macri a dejar la Capital Federal. Si bien no está confirmada su presencia, fuentes de Cambiemos señalaron la intención del presidente de encabezar el acto oficial en el Monumento. El año pasado no vino.



La visita de Cristina se enmarca en la victoria peronista de este domingo cuando Omar Perotti le arrebató la gobernación al socialismo después de 12 años de gestión.