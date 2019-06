https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

EXEQUIEL RICCA REALIZÓ UNA GIRA POR LA CIUDAD DE HUARAZ Un guitarrista santafesino presentó su trabajo en Perú Realizó un concierto como solista en base a un repertorio de música argentina, que según su propio testimonio es muy valorada en toda Latinoamérica. También presentó su disco "En la orilla" y brindó una clase maestra relacionada con diferentes técnicas de guitarra. "La música popular argentina es muy valorada en el exterior, gusta mucho", afirmó.

Todo arrancó el año pasado, cuando el guitarrista santafesino Exequiel Ricca conoció al guitarrista peruano Felipe Moreno durante el Festival de Guitarras del Lago, en Paraguay. Emergió una amistad que redundó en la invitación del peruano al santafesino para que visite la ciudad de Huaraz (de la que es oriundo), algo que se concretó hace pocas semanas. Puntualmente, Exequiel realizó un concierto de guitarra solista con un repertorio integrado por música argentina, principalmente composiciones suyas, presentó su disco “En la orilla” y brindó una clase maestra sobre diferentes técnicas en la guitarra. En una charla con El Litoral, repasó su experiencia.

—¿Qué recepción tiene la música argentina en otras latitudes y qué es lo que más se valora?

—Por suerte he podido viajar bastante por Latinoamérica, estuve en Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. Nuestra música popular es muy valorada y gusta mucho. Siempre me piden que toque música de Argentina y por ejemplo en Perú me pedían bastante el tango. Así que generalmente armo mis conciertos de forma didáctica, voy tocando diferentes géneros de nuestro folclore y voy explicando un poco su origen y sus células rítmicas. Por otro lado, como también toco mis composiciones, me viene bien para comentar las fusiones que se pueden hacer con nuestra música ya que mi estilo es de folclore de proyección o fusión.

—¿Tuviste oportunidad de profundizar sobre la música de ellos? ¿Qué te aportó, en ese sentido, el viaje?

—Sí, por suerte escuché mucha música. Estuve 15 días en Perú y pude indagar bastante. Por otro lado le pedí a Felipe (Moreno) que me pase un poco de sus ritmos. En su ciudad Huaraz en el departamento de Ancash, tiene una determinada forma de tocar el huayno. No es como el huayno nuestro, éste es más rápido y tiene una forma diferente de acentuación. Es muy rítmico y ágil y se escucha en todo lados. Lo que más me sorprendió de Perú es su patrimonio cultural y sobre todo como valoran a ese patrimonio y el respeto de sus antepasados. Se nota que la gente quiere mucho a su país y se siente contenta de ser peruana.

—¿Creés que ese contacto con la música peruana puede llegar a tener incidencia en tu propia producción?

—Es una buena pregunta. Estoy convencido de que seguramente en lo compositivo va a incidir, pero desde un lado de motivación o inspiración, ya que yo compongo mucho afectado por el paisaje, la naturaleza, y desde esa mirada trato de transmitirlo con nuestros ritmos folclóricos. Por suerte pude recorrer los lugares donde estuve y los paisajes, las ruinas son increíbles, ahí había mucha vibración y energía.

Clase, libro y disco

—¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

—Ahora estoy organizando para el 21 de junio un evento dentro del Make Music, que es el Día Internacional del Hacer y Enseñar Música. Este evento ya se celebra en 120 países y este año se suma Argentina al festejo. Así que ese día voy hacer una clase abierta de ensamble de guitarra en El Retablo, Moreno 2441, a las 20. Será con mis alumnos y vamos a tocar en ensamble. Por otro lado, motivado por el viaje a Perú, empecé hacer el libro de partituras de mis composiciones ya que quieren que lo presente en el 2020 en Huaraz. Y por último, después de bastante tiempo, empecé a grabar mi nuevo disco de composiciones propias

Invitado a Salta

Tras su paso por tierras peruanas, Exequiel tiene previsto participar, en el mes de agosto, en el Festival Internacional de Guitarra que tendrá epicentro en la ciudad de Salta, que posee una fuerte tradición relacionada a la música folclórica. El santafesino fue invitado por Nicolás Vaca, director del festival, para interpretar sobre todo las composiciones que constan en el disco “En la orilla”. “Mi expectativa es poder dar lo mejor en el concierto y divertirme en ese instante. Siempre busco eso, disfrutar en el escenario y poder generar una interacción con el público. Es muy lindo poder compartir lo que uno hace y sentir esa devolución con la gente. Por otro lado, estos encuentros de festivales son una oportunidad para conocer nuevos colegas, amigos y se genera un gran intercambio cultural”.