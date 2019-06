https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos nuevos tríos recorrieron la pista de ShowMatch. Con Carmen Barbieri de invitada, Griselda Siciliani se llevó el mejor puntaje de la noche.

El talismán



Griselda Siciliani, Nicolás Villalba y su invitada, Carmen Barbieri, salieron a la pista para hacer una performance de “Vivir mi vida”, de Marc Anthony. En la previa, Carmen reveló que anteriormente había sido convocada para bailar por Leticia Brédice pero desistió. “Cuando me llamó Griselda le dije que sí porque la admiro mucho”, explicó. Su hijo, Fede Bal, presenció la coreo en el estudio y prometió presentarle un amigo a Griselda. “Me encanta verte acá, Carmen. Lo que no me gustó mucho fue lo que hicieron. Lo vi con varias desprolijidades”, sostuvo en la ronda de devoluciones Ángel De Brito (voto secreto), quien además pidió el BAR. “Hubo dos momentos donde Carmen se perdió, pero su experiencia le permitió seguir. Tal vez hubiera estado mejor un poquito más de ensayo o una coreo más fácil”, apuntó Carolina “Pampita” Ardohain (6). “Hubo algunas desprolijidades, pero me gustó mucho. Se cuidaron mucho entre los tres”, observó Florencia Peña (8). “Sos una artista, Carmen. Yo me olvidé de las desprolijidades, yo disfruté”, completó Marcelo Polino (5).

En representación del BAR, Flavio Mendoza noto una mejora técnica de Griselda y elogió a Carmen: “Para mí sos, no uno, sino diez puntos para arriba”. Laura Fidalgo se rindió ante el talento de Carmen y también subió un punto, al igual que Aníbal Pachano, quien concluyó: “Que estés en esta pista es un orgullo”. Total: 22 puntos.



Enemigos íntimos

En segundo turno, Sofía Pachano y Dan Breitman bailaron con Ana Sanz, mamá de Sofía y exmujer de Aníbal, “Bemba colorada”, de Celia Cruz, en medio de un clima de mucha tensión producto de varios chispazos entre la pareja principal. “Tenemos una puja entre el humor de la previa y el baile”, consideró Sofía. “No tenemos empatía ni química, y eso hace que sucedan algunas cosas”, interpretó Dan. “¿Esta relación es irrecuperable?”, preguntó Marcelo, a lo que Dan fue tajante: “Yo creo que nos tienen que cambiar de pareja porque tenemos dos propósitos diferentes”. Fede Hoppe dijo que van a evaluar la posibilidad, mientras que el coach, Augusto Fraga, se mostró del lado de Sofía y acusó a Dan de mala predisposición para el baile. “Yo veo un complot de los Pachano contra Dan”, sostuvo De Brito (voto secreto). Y agregó: “La vi un poco soberbia a Sofía y muy parcial a Augusto. Es una lástima”. Pampita (6) comentó: “La coreo salió prolija de principio a fin. Qué pena. Iba a ser un momento muy especial y se arruinó todo. Faltó la química y la alegría del ritmo”. Flor (8) valoró que bailaran igual “después de todo lo que pasó” y levantó el pulgar: “A mí me encantó”. En tanto, Polino (-1) solicitó la opinión del BAR y fue muy crítico: “Como profesionales me parecen horribles”.

A su turno, Flavio le dio el visto bueno a la coreo y, aunque aseguró que “mostraron algo feo” como artistas, subió la nota. Laura los vio conectados “pese a todo”, por lo que adicionó un punto. Y por último, Aníbal disparó contra Dan pero subió un punto por Sofía y Ana. Total: 16 puntos.