Conejos, guacamayos, erizos, serpientes y camaleones son algunas de las especies que los santafesinos eligen como mascota. El médico veterinario Nicolás Scoppa, especializado en ellos, nos cuenta detalles de su cuidado y la situación legal en Argentina y el mundo.

En los últimos años, la tenencia de animales exóticos es cada vez más popular en los hogares de todo el mundo y, Argentina - más específicamente Santa Fe - no es una excepción ante este fenómeno.

Los hay de todos los tipos y especies: mamíferos, reptiles, aves, algunos pequeños, como un erizo, o un camaleón; y otros más grandes, como serpientes o guacamayos.

Al respecto, hablamos con el médico veterinario Nicolás Scoppa (mat 2314) quien se especializa en ellos y atiende diariamente a centenares de especies que, por algún u otro motivo, terminan en su consultorio llamado “Bichos Raros”.

-¿Qué es un animal exótico?

- Un animal exótico comprende aquellas mascotas que, sin ser el perro o el gato, de alguna forma se fueron adaptando, por medio del hombre, para ser tenidos como animal de compañía, a través de una crianza en cautiverio. Estos animales no provienen de nuestra fauna silvestre sino que vienen de otro país, donde no están en peligro de extinción y tienen una población estable.

Pueden ser aves, reptiles y mamíferos no convencionales. El más popular es el conejo. Luego, vienen hamster, erizos, hurón, canarios, agapornis, cotorritas australianas, guacamayos, serpientes no venenosas, camaleones y gecos, entre otros.

Un Guacamayo Jacinto (Azul), perteneciente al aviario La Jacinta. Foto: Ignacio Espinosa

El mercado de exóticos en Argentina

- Siendo animales que habitan en otros países, ¿Cómo es el mercado de ellos en Argentina?

- En el país hay mercado de exóticos porque hay criaderos habilitados, por ende hay producciones locales. El animal debe presentar un papel, un chip, tatuaje o anilla que nos identifique que no se extrajo de la naturaleza sino que su crianza fue legal.





- ¿Y con los animales silvestres autóctonos de Argentina que muchas veces son tenidos como mascotas?

- En Argentina hay muy pocos animales que se tomaron de la vida silvestre y se crían legalmente de forma artificial en cautiverio. Estos no cubren la demanda de mascotas. Hay criaderos habilitados de loros habladores y de cardenal amarillo, por ejemplo. Son especies en peligro de extinción que se permite su crianza en cautiverio pero se terminan exportando por los elevados precios. En Argentina, el 90% que tiene estos animales silvestres autóctonos, es porque los compró provenientes del tráfico ilegal.

“Hay que diferenciar el animal exótico del silvestre. Por ejemplo, la tortuga es silvestre y se encuentra en la fauna argentina, por lo que está protegido por leyes, es decir, que es ilegal su tenencia. En Argentina no hay cautiverios, por lo que todas las tortugas mascotas de Argentina son ilegales”.





Pasos para comprar un animal exótico

- Con este panorama de venta legal e ilegal, ¿Cuáles serían los pasos para comprar un exótico?

- Primero ir al veterinario a preguntar e informarse sobre legalidades y características del animal. Saber la temperatura de vivienda, las condiciones para tenerlo y saber las necesidades para darle un buen ambiente. Luego, en caso de que se pueda tener, comprarlo por la vía legal siempre; aunque todavía falta mucho para que haya un fácil acceso. Por ejemplo, los erizos se dejaron de importar y es ilegal hacerlo, aunque nuevamente quieren abrirle el mercado para renovar la sangre. En Argentina hay criaderos pero no suelen estar registrados.





- Más específicamente en Santa Fe… ¿dónde se podrían comprar?

- En Santa Fe, y por lo general en Argentina, estos animales se venden en tiendas de mascotas que muchas veces no tienen un veterinario experto es ellos. Lo hacen para comerciar y sabiendo lo básico. La persona que debería venderlos debería ser un veterinario especializado y la mayoría no lo son. Por eso, el asesoramiento puede ser errado. Luego, cuando por ejemplo yo los atiendo, pasaron días, meses o años de su compra y me los traen enfermos. La mayoría de las veces, con el correcto asesoramiento, no hubiera pasado.

Hoy en día las tiendas de mascotas son perseguidas, escrachadas y clausuradas, porque muchas veces hay maltratos hacia los animales, que se exhiben en peceras o jaulas y son mal alimentados. Por eso, a veces se opta por un criadero, que quizás es más especializado, más familiar y el animal se cría con más amor y de una forma adecuada. La cuestión es que esos criaderos deberían estar registrados y autorizados. Muchas veces se opta por esta última opción porque se puede apreciar el correcto cuidado del animal y suelen brindar un árbol genealógico o datos que indican su procedencia, aunque igualmente deberían ser autorizados y eso muchas veces no ocurre.





- ¿Qué animal exótico se recomienda entonces para tener en Santa Fe?

— Santa Fe es una ciudad complicada, porque hay veranos calurosos e inviernos fríos y todo el año el clima es húmedo. Eso para muchas especies, que son tropicales, puede generar dificultades en la adaptación, por eso no es para cualquier persona tener un animal exótico. La persona que decide tenerlo, debe tener dinero para comprarlo, generar un recinto que proporcione las condiciones adecuadas, la temperatura, el espacio y sobre todo la alimentación. A veces hay que criar el alimento. Por ejemplo: una Pitón que necesita alimento a base de roedores o erizos que necesitan alimentarse con insectos. Ese alimento deberá ser criado por nosotros.

“Cualquier exótico se puede adaptar siempre y cuando nosotros tengamos la contemplación de la especie: cuidados, temperatura, humedad y necesidades del ambiente. Si eso lo trasladamos a la vida artificial, se pueden tener”.





- Entonces... ¿Se recomienda tenerlos?

— La gente tiene que saber que la mayoría no tiene una historia de la domesticación como tiene el perro y el gato. Hace poco que se empezaron a criar en cautiverio, por eso más que estar domesticado, el animal tiene mansedumbre, una cierta tolerancia a la manipulación del hombre”.

“No podemos pretender que un erizo, un hurón o un hamster se comporten igual que un perro y un gato. Son simpáticos, atractivos y raros pero no nos van a traer una pelotita si se la tiramos o no van a tener el juego del perro y gato”.

— A veces eso decepciona, sobre todo si la mascota fue pensada para un niño. Hay que elegir el animal apropiado porque muchas veces se los termina abandonando o regalando. Por otra parte, hay que saber que son animales frágiles y que en la mayoría de los casos no pueden solo estar al cuidado de niños”.

“El contexto es que hoy cada vez son más tenidos como mascotas, a veces requieren menos lugar y, en las ciudades con gran crecimiento demográfico y llenas de edificios donde la gente vive en departamentos, tienen más aceptación. Se están volviendo populares” Nicolás Scoppa, médico veterinario especializado en animales exóticos.





- Hablame de tus clientes, es decir, de santafesinos... ¿Cuáles son los animales que más te traen?

— De mis clientes, un 40 o 50 por ciento me trae animales ilegales. El conejo es lo más popular, los cobayos y últimamente el erizo. Con respecto a aves, me traen muchas cotorras verdes argentina y loros habladores. También tortugas. Hay ciertas especies que son mucho más populares y la gente las ve con más posibilidades de tener que otras. El tema de aves y tortugas está naturalizado en la ciudad, la gente se acostumbró a verlos en casas”.

- ¿Y cuáles son los más raros que te tocó atender?

- Aves acuáticas y otras rapaces, como garzas, patos, gallinetas y gaviotas; reptiles como camaleones, iguanas verdes, lagarto overo; mamíferos tuve que atender a algunos que fueron encontrados atropellados, como por ejemplo zorrinos; luego carpinchos, nutrias y liebres. También me traen hurones. A veces decidimos si el animal está en condiciones de ser liberado o si puede ser mascota vemos las condiciones para que el animal pueda vivir en una casa”.

El Erizo, uno de los animales exóticos de moda en la actualidad. Foto: Ignacio Espinosa

Conocimientos y estudios

- ¿Cuánto se sabe sobre animales exóticos?

— Las mascotas exóticas se estudian a nivel mundial. En Argentina falta mucho estudio, somos muy pocos los que decidimos trabajar y meternos en este mundo desconocido y cambiante. Lo que más falta es la preparación académica, no hay en facultades materias específicas que tiendan a la formación en exóticos. En Argentina la idea sería que, a través de diplomaturas, charlas y cursos, se puedan formar colegas. Lo ideal sería la especialización autorizada por una facultad. Hay que saber que cada vez son más estos animales que se tienen como mascotas.





- Como conclusión, ¿Se podría decir que es una moda peligrosa?

— Es una moda, hace tiempo que se tienen y la gente encuentra una compañía en los exóticos. No lo veo mal. Hay una gran oferta hoy y la gente debe encontrar ahí su mascota y tenerla de manera correcta. El tema es si el hombre se conforma con las especies exóticas que hay criadas en cautiverios legales o si todo lo que ve en la naturaleza lo quiere domesticar y tener. A nivel mundial, el peligro es la visión del hombre de tener y dominar todo. No todos los animales son mascotas, algunos deberían permanecer en la naturaleza. Por eso existe también el tráfico, que a nivel mundial es el tercero después de armas y drogas”.