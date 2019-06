https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Humor Continúa el enojo de Evita por el nuevo billete de $ 100 Se multiplican los testimonios de kioskeros que aseguran que el billete de $ 100 con la cara de Evita se queja y canta: “¡No llores por mí economía argentina!”.

El Perrodista

Martín Duarte | El Litoral

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski



Caperucita se cambió de bando

La conocida chica de rojo ha generado un enorme revuelo en el mundo de los cuentos de hadas. Su padre, Don Caperucito, la ha echado de su casa porque entiende que ha deshonrado a la familia Caperuzal. Según confirman los vecinos de la Abuelita, Caperucita se cambió de bando: se desafilió del Rojo (CAI) y se hizo socia de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Paradójicamente, sigue siendo muy “Diablita” y -ahora, también- es “Tripera”: le gusta visitar seguido el Bosque y meterse en la boca del Lobo Platense.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Chita reclama la cuota alimentaria

Según pudo saber este medio, el abogado de la famosa Chita estaría analizando estrategias legales para lograr que Tarzán cumpla con la cuota alimentaria que no está pasándole a los críos y crías que tuvo con su peluda pareja de tantas aventuras. Este salvaje conflicto legal ha desnudado -¡tratándose del Rey de la Selva no es novedad un desnudo!- la farsa que se escondía detrás del matrimonio por conveniencia de Tarzán con Jane. El verdadero amor del Rey de los Simios siempre habría sido Chita pero esto se habría mantenido en secreto por contratos firmados con Hollywood. Lo cierto es que toda esta situación podría terminar como la mona y dejar a Tarzán sin un “mango”, colgado en una palmera, en taparrabos y a los gritos: ¡Aaaahhhh!

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski



Héroes de luto: ¡fulminaron a Spiderman!



Una vecina de Barrio Candioti confundió a Spider-man con un ladrón y lo roció con insecticida. Esto produjo efectos perjudiciales inmediatos en la salud del superhéroe que se encontraba en Santa Fe en una misión súper-secreta. Cuando la mujer se percató del fatal error, llamó sin pérdida de tiempo al 107. La ambulancia arribó raudamente al lugar del incidente pero se perdieron minutos valiosos ya que los camilleros no sabían si llevar al envenenado hombre-araña al Cullen o a una veterinaria. El conductor de la ambulancia tomó cartas en el dubitativo asunto, tiró la moneda y, finalmente, el intoxicado fue hospitalizado en el nosocomio de avenida Freyre donde lograron salvar la vida de Peter Parker pero no la de su costado arácnido.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Horróscopo de oficios: jubilado

Amor: el amor aún golpea a su puerta (¡póngase los audífonos!).



Dinero: ¿qué es eso?



Familia: ante la adversidad, no arrugue que no hay quien planche; exprésese con claridad ante sus familiares (¡póngase la prótesis dental para hablar porque no se le entiende nada!).



Salud: cuídese de la presión alta y de la pensión baja.