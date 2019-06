https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.06.2019 - Última actualización - 13:19

13:18

Para la fecha de cierre

Se modificará uno de los escenarios

Por el deterioro sufrido este lunes, no se utilizará la cancha principal de Old Resian. Los partidos por las posiciones de retaguardia, irán en idénticos horarios, pero en otro campo de juego.

Foto: Martín Perego/World Rugby



Por César Miño SEGUIR En una reunión concretada sobre el mediodía de este martes, el comité organizador del World Rugby U20 Championship, decidió modificar la programación prevista inicialmente para el próximo sábado en las instalaciones de Old Resian.

Puntualmente, debido al deterioro sufrido por la cancha principal de Grantfield, los tres partidos correspondientes a la jornada de cierre que se iban a desarrollar en ese ámbito, cambiarán de escenario.

Se llevarán a cabo en la cancha principal de uno de los clubes rosarinos, que se decidía al cierre de esta edición, en los horarios inicialmente programados.

Es decir: a las 10.30 jugarán Fiji con Escocia, por el undécimo puesto (el que pierda, descenderá al Trophy U20 y será reemplazado en el Mundial venidero, por el seleccionado que obtenga el título en la próxima edición de ese segundo estamento.

A las 13, se medirán Nueva Zelanda con Irlanda, por el séptimo lugar; mientras que a partir de las 15.30, por el quinto puesto, jugarán Inglaterra ante Gales.

Para tener en cuenta Cuando el certamen se prepara con vistas a su jornada de cierre, es oportuno recordar a las autoridades que conforman las áreas de decisión, oportunamente designadas.

El Staff World Rugby está integrado por Simon Kibble (Director); Sue O’ Connor (Coordinador General); Tracy O’Callaghan (Coordinador); Martin Raftery (Jefe Oficiales Médicos); Alain Rolland (Manager de Referees); Stuart Kelly (Administrador Antidoping); Frankie Deges (Manager de Comunicaciones).

En cuanto al Staff de la Organización Argentina, lo integran: Francisco Zamudio (Director Torneo); Ignacio Vigetti (Director de Serivicios); Carlos Fertonani (Producción y Coordinación); Franco Della Vedova (Director Médico); Alejandro Marozzi (Jefe Médico Santa Fe); Simon Bosch (Encargado Rosario); Daniel Castellani (Encargado Santa Fe); Rafael Laria (Director Prensa); Aldo Mozzatti (Director Comunicación e Imagen).

Voces albicelestes

Después de la primera semifinal, en la que los Baby Wallabies batieron a Los Pumitas por 34 a 13, el head coach argentino, José Pellicena, habló ante la prensa en el principal escenario rosarino.

* “Australia demostró ser un gran equipo; mientras que Argentina batalló muy fuerte durante todo el partido, por momentos con mayor control y por momentos con menor posesión. El torneo no terminó y el sábado nos queda otro gran partido por delante. Creo que estamos en un buen proceso de formación, lo que ratifica que vamos por el camino correcto”.

A su turno, el fullback de Los Tilos de La Plata, Cristian Mendy, también dijo lo suyo, con respecto a lo ocurrido en el Parque Independencia.

* “Nuestro objetivo era jugar una final y salir campeones en nuestra casa. Fue un partido que no pudimos ganar, pero esto sigue y ahora vamos a pelear por la medalla de bronce, el próximo sábado. Creo que ellos fueron justos ganadores; cuando jugaban arriba con los forwards, nos sometían a través de su supremacía física y, por momentos, técnica. Además defendieron muy bien...”, concluyó.