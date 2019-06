https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.06.2019

El británico mostró el sobre interno de su vinilo en el que se destaca el nombre del cordobés en la canción Nothing on you.

Se publica el 12 de julio Paulo Londra fue invitado por Ed Sheeran para grabar un tema en su nuevo disco El británico mostró el sobre interno de su vinilo en el que se destaca el nombre del cordobés en la canción Nothing on you. El británico mostró el sobre interno de su vinilo en el que se destaca el nombre del cordobés en la canción Nothing on you.

A través de su cuenta de Instagram, y frente a la emoción de todos los fanáticos, Ed Sheeran dio a conocer el tracklist de su próximo disco, el cual será publicado el 12 de julio a nivel mundial.

Según reveló, contará con la participación de grandes artistas, entre los que se encuentran Camila Cabello, Skrillex, o Bruno Mars. Sin embargo, uno de los nombres resonó y sorprendió a todo el público argentino: Paulo Londra fue uno de los elegidos.

El trapero participará de la canción "Nothing on you", lo cual representa un salto internacional que el artista ya había comenzado con "Cuando te besé", junto a Becky G, o con su presentación en el Lollapalooza junto a Steve Aoki.

Por su parte, el disco también contiene la canción "I don't care", en la cual Ed Sheeran participó junto a Justin Bieber.

El tracklist completo:

- "Beautiful People" feat Khalid

- "South or the Border" feat Camila Cabello & Cardi B

- "Cross me" feat Chance The Rapper & PNB Rock

- "Take me back to London" feat Stormzy

- "Best part of me" feat Yebba

- "I don't care" feat Justin Bieber

- "Antisocial" feat Travis Scott

- "Remember the name" feat Eminem & 50 cent

- "Feels" feat Young THUG & J Hus

- "Put it all on me" feat Ella Mai

- "Nothing on you" feat Paulo Londra & Dave

- "I don't want your money" feat H.E.R.

- "1000 nights" feat Meek Mill & Boogie Wit da hoodie

- "Ely to break my heart" feat Skrillex

- "Blow" feat Bruno Mars & Chris Stapleton