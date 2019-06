https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al compartir un seminario

Pichetto, Urtubey y Massa, ex aliados de Alternativa Federal, se cruzaron como adversarios

El senador, el gobernador salteño y el ex diputado criticaron las alianzas que formó cada uno fuera del espacio que fundaron.

Los ex aliados de Alternativa Federal, el senador Miguel Angel Pichetto, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el ex diputado Sergio Massa cruzaron este martes cuestionamientos y criticaron las alianzas que formó cada uno fuera de ese espacio, al compartir un seminario en la ciudad de Buenos Aires. Pichetto, precandidato a vicepresidente del jefe de Estado Mauricio Macri, cuestionó en su exposición el "proceso autoritario en la selección de candidatos" dentro del PJ kirchnerista, luego de que Massa anunciara minutos antes, en ese mismo escenario, que encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio advirtió, en ese sentido, que "hay una forma autoritaria en la selección de candidatos". "Se toman las decisiones sin ningún tipo de duda ni de participación ampliada. Hay un componente personalista que resuelve las candidaturas. Era poco probable que le abrieran la posibilidad de competencia interna a Massa", destacó el senador. Urtubey, por su parte, se refirió con ironía al pase de sus ex compañeros de Alternativa Federal al oficialismo y al kirchnerismo. "Han cambiado de opinión. ¿Quién soy para juzgarlos?. En todo caso hay que consultarlo con sus analistas y con ellos", expresó el gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, quien acompaña al precandidato a presidente, Roberto Lavagna. Urtubey dijo tener "muchísima confianza" en que en noviembre su espacio se encontrará "con otra fuerza política para disputar la segunda vuelta" y manifestó que le preocupa más "el efecto supermercado que el efecto mercado". "Casi la mitad de los argentinos no quiere saber nada ni con este gobierno ni con el anterior",sostuvo el gobernador salteño y reiteró tener "muchísima confianza en que en noviembre nos vamos a encontrar con otra fuerza política para disputar la segunda vuelta". Massa, por su parte, confirmó que declinó su postulación presidencial y dijo que se presentará encabezando la nómina de diputados por la provincia de Buenos Aires, acompañando la fórmula presidencial que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Siempre voy a tener el deseo de ser presidente de la Argentina. Tengo la vocación, el sueño y el proyecto de gobernar la Argentina, pero hay que tener una dosis de humildad y reconocimiento de hasta dónde le da la capacidad a cada uno". En ese marco, manifestó que su "responsabilidad está más puesta ahora en construir una gran mayoría opositora, más allá de mi interés personal". "En ese contexto, evaluamos la posibilidad de una primaria presidencial para hacer crecer el frente, pero advertimos que puede ser una debilidad después de la primaria. Por lo tanto, decidimos que encabezaré la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires", anunció el ex intendente de Tigre. En ese sentido, contó que a la decisión la tomó ayer en una reunión que mantuvo con intendentes y legisladores de su espacio político, aunque la posibilidad de encabezar la lista de diputados era una especulación que se barajaba hace varios días. Los ex aliados de Alternativa Federal coincidieron en exponer en el seminario sobre Democracia y Desarrollo, que se realizó en el auditorio del Malba de la ciudad de Buenos Aires, con el título "Argentina en un año clave: desafíos internos y externos". El evento comenzó con la disertación del ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien destacó la necesidad de que los distintos gobiernos "acuerden ciertos temas básicos" y acepten que "a veces, el anterior también tiene ideas brillantes". Con información de Télam

