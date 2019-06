https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dio a entender que entrará el tucumano Pereyra y que Lo Celso jugará en una posición más central. Dijo que “vamos a ir a buscar el partido” y sorprendió cuando señaló que “ninguno de los equipos que goleó, dominó tanto como lo hicimos nosotros sobre Colombia en los primeros 25 minutos del segundo tiempo”.

(Enviado Especial a Belo Horizonte, Brasil)

Abandonó una sola vez el gesto adusto, serio, casi impenetrable. Fue cuando se le daba vueltas para ver si tiraba certezas de la formación del equipo y ante la consulta de un periodista sobre la práctica del martes por la mañana en Cidade do Gala, interrumpió la misma y exclamó: “¿Qué hicieron?, ¿metieron una cámara arriba del cerro que está enfrente?”. Después, lo que generalmente nos tiene acostumbrado Scaloni. No es mucho lo que aporta, contesta pero no clarifica demasiado, siempre deja la sensación de guardarse cosas, pero en algo fue preciso y contundente: “Vamos a ir a buscar el partido”.

Se nota que la revisión del partido del sábado activó su convencimiento de que el equipo “hizo buenos 25 minutos iniciales del segundo tiempo y sobre esa idea hay que insistir”. Pero enseguida se replegó, levantó la guardia como buen boxeador y evitó “golpes”: “No creo que hayamos jugado mal el primer tiempo ni tampoco que Colombia nos haya superado”, señaló convencido.

“Tenemos en claro cómo vamos a jugar”, disparó. Y a uno se le iluminan los ojos porque si algo se le pide, casi a gritos, implorando, es que el equipo tenga una idea de juego, una identidad. Y ahí es donde llega el momento de meter los poquitos “bocadillos” que se rescatan. Por ejemplo, que lo va a cambiar de posición a Lo Celso, que jugará en un sector más central, más cerca de la generación de juego. Y la otra, que si el tucumano Pereyra responde, también será titular e intentará generar, por derecha, la posibilidad de ser más “agresivo” en el uno contra uno, algo que charlábamos todavía en Salvador de Bahía con el Changuito Cárdenas, que reclamaba eso: que la selección tenga jugadores por afuera capaces de desequilibrar en el mano a mano.

¿Qué más dijo Scaloni?

“Sacando el partido de Uruguay con Ecuador, porque estábamos volando de Salvador a Belo Horizonte, ví todos los partidos. La mayoría de los equipos que luego ganaron por goleada, no dominaron tanto como dominamos nosotros en esos primeros 25 minutos del segundo tiempo. Los que han ganado, marcaron ventaja en el resultado pero sin tener un dominio abismal sobre el rival. Creo que si convertíamos con la de Leo o la de Paredes, la cosa hubiese sido diferente el sábado”.

“Di María y Agüero son jugadores importantes, pero como también lo son todos los demás”.

“No nos animamos a atacar en el primer tiempo. Cuando empezamos a encontrar los pases entre líneas, todo mejoró y eso se dio en el segundo tiempo. En el primero buscamos con pelotas largas, es cierto, pero fue por la valentía de intentar con otras formas para llegar al arco rival”.

“Los jugadores están bien porque tenemos en claro que hay dos partidos más por jugar y que depende de nosotros”.

“Por izquierda somos más verticales que por derecha, porque tenemos jugadores de diferentes características. Por eso, creo que Pereyra puede darnos algo distinto y que Gio Lo Celso también puede potenciarse por el medio. Cuando tengamos que recuperar la pelota trataremos de ocupar todo el ancho de la cancha, por eso jugaremos con cuatro volantes para la recuperación. Por derecha teníamos dos jugadores que podían darnos dinámica, pero lamentablemente no están: Ezequiel Palacios y Zaracho”.

“La cancha está aceptable. Respecto de lo que dije el otro día en Salvador, quizás no fui claro o no me entendieron. Dije que por ser el primer partido me sorprendió que esté tan mala. Ya cuando estábamos haciendo el calentamiento se veía que estaba rota, saltaban los pedazos de césped. No es una excusa, sólo digo que podría haber estado mejor por ser el primer partido que se jugaba en esa cancha”.

“Necesitamos gente que esté en el área, que llegue más”.

“Para que quede claro lo del otro día: en el primer tiempo, no hicimos nuestro juego. Y tiramos pelotazos porque podíamos perder la pelota en la salida por arriesgar. Quizás no interpretamos bien el partido en el primer tiempo. En el segundo, los primeros 25 minutos fueron buenos y es lo que me queda de positivo”.

Poco y nada para agregar. Scaloni es un entrenador que no aporta mucho desde la dialéctica y desde la expresión de sus ideas. No profundiza. Y esto lo digo más allá de haber escondido la formación que jugará. Pero se desprende que Casco, Pereyra, De Paul y Lautaro Martínez van a la cancha y que Saravia, Guido Rodríguez, Di María y Agüero tienen casi todos los boletos comprados para salir. ¿Será así?