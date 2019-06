https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este martes por la noche

Michel Platini fue liberado

El ex futbolista francés y ex presidente de la UEFA había sido detenido por presunta corrupción en la atribución del Mundial-2022 a Catar.

Foto: Internet



