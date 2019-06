https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

EL DT utilizó su twitter para desmentir rumores de posibles refuerzos

Lavallén: "Yo no lo pedí"

El DT Sabalero utilizó sus redes sociales para contestar tweets que informaban sobre el posible interés de Colón por jugadores. "Yo no lo pedí" fue el mensaje que Lavallén escribió en dos ocasiones.

El Litoral En la noche del martes, Pablo Lavallén volvió a sorprender por la utilización de sus redes sociales. En este caso, el DT utilizó su twitter para responder algunos tweets que informaban sobre posibles refuerzos para Colón. En este caso, el DT desmintió el interés de Colón por contratar a Santiago Silva y a Federico Castro, ambos delanteros. En las dos respuestas, Pablo escribió lo mismo: "Yo no lo pedí". ​ Foto: Twitter Sin lugar a dudas que sorprende (no para mal) la decisión del DT de utilizar las redes sociales, algo que muchas veces es evitado por los entrenadores en el fútbol argentino, más que nada para informar cuestiones de refuerzos o cosas futbolísticas. En anteriores ocasiones, desde su llegada a Colón, Lavallén había utilizado su instagram, para publicar fotos de su trabajo en Colón: con su cuerpo técnico, en concentraciones y partidos. Tenés que leer Lavallén, en redes: "Cuando tu fin de semana arranca el martes a la noche"

