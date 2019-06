https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los hechos fueron cometidos en Santa Fe Prisión preventiva a los cinco imputados por presuntas estafas telefónicas

Cinco hombres mayores de edad quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabezan los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini por estafas reiteradas cometidas por una asociación ilícita en la ciudad de Santa Fe.

Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, a raíz del pedido formulado por los fiscales del MPA en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo ayer a la tarde en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Urquiza y Lazzarini les atribuyeron a los cinco hombres investigados el delito de asociación ilícita en calidad de miembros; la coautoría del delito de estafas reiteradas (en cuatro oportunidades) y la coautoría del delito de tentativa de estafas (en dos oportunidades). Los tres delitos fueron imputados en concurso real.



Evidencias

“El juez sostuvo en la audiencia que la evidencia presentada hasta el momento por la Fiscalía es abrumadora, y por ese motivo ordenó la prisión preventiva”, sostuvieron los fiscales Urquiza y Lazzarini. “También dispuso que la medida cautelar sea por 30 días, plazo en el que deberemos incorporar evidencias de otras estafas cometidas por los imputados en perjuicio de otras víctimas”, agregaron.

Los funcionarios del MPA también indicaron que “si bien los cinco hombres investigados son mayores de edad, no tenemos certezas acerca de su verdadera identidad. Los cinco brindaron información personal, no obstante, por distintas circunstancias, entendemos que no es exacta”. En tal sentido, sostuvieron que “ya solicitamos los informes correspondientes a organismos provinciales y nacionales para terminar de corroborar la verdadera identidad de los imputados”.

Asociación ilícita

“Los imputados integraban una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que comenzó a funcionar el año pasado y que estaba integrada por al menos 10 personas”, informaron los fiscales Urquiza y Lazzarini. “La banda se dedicaba a cometer estafas en distintos puntos del país. Uno de los integrantes se contactaba telefónicamente con la víctima –generalmente de avanzada edad–, simulaba ser un familiar y le hacía creer que determinados billetes saldrían de circulación, que habría una devaluación o que se impondría un corralito bancario”, relataron los fiscales.

Urquiza y Lazzarini agregaron que “el supuesto familiar le decía a la víctima que tuviera todos sus ahorros disponibles y que una persona pasaría a buscarlos por su domicilio”. Asimismo, los fiscales detallaron que “el integrante de la banda que llamaba a la víctima no permitía que se cortara la comunicación telefónica y seguía dialogando con la persona estafada hasta que un tercero pasaba por su domicilio y se llevaba el dinero”.

Al menos seis hechos

“En la instancia de la investigación en la que estamos pudimos corroborar seis hechos ilícitos similares. De todos modos, estamos trabajando en alrededor de 20 hechos más cometidos en la ciudad de Santa Fe. Asimismo, contamos con evidencias que indican que también cometieron los mismos delitos en otros provincias del país”, sostuvieron los fiscales.

De acuerdo a lo detallado por los funcionarios del MPA, el primero de los ilícitos acerca del cual presentaron evidencias fue cometido el lunes 13 de mayo. “En horas del mediodía, un hombre se contactó con la víctima y simuló ser su sobrino. Le dijo que venía un corralito y la mujer retiró de una entidad bancaria 263.000 pesos y 20.630 dólares que los entregó a un hombre en la puerta de la iglesia de la Inmaculada Concepción, frente a la plaza de Mayo”, narraron los fiscales.

“El segundo hecho fue el jueves 30 de mayo. En este caso, la víctima fue un hombre al que lo llamaron haciéndose pasar por su hijo. Le dijeron que su dinero perdería valor y que debía cambiarlo de forma urgente”, informaron los fiscales. “La víctima buscó 47.300 dólares que tenía guardados y se los dio a una persona que pasó por su casa a buscarlos”, agregaron.

En relación al tercer hecho ilícito cometido por la asociación ilícita, Urquiza y Lazzarini detallaron que fue el martes de la semana pasada. “En horas del mediodía se contactaron con la víctima, simulando ser su nieto. Le dijeron que los dólares que tenía ahorrados perderían valor y una persona de sexo masculino pasó por su casa y se llevó 10.187 dólares”, especificaron. “El martes pasado también cometieron el cuarto hecho. En este caso, la víctima fue una mujer a la que le sacaron 40.000 dólares y 1.070 euros”, subrayaron.

“El lunes de esta semana cometieron el quinto ilícito, que quedó en grado de tentativa porque la víctima fue a la caja de seguridad bancaria en la que tenía guardado el dinero, pero no le quedaban dólares”, indicaron.

“El último ilícito fue el lunes de esta semana y tampoco se concretó. La víctima fue una mujer, a la que le dijeron que hablaba su sobrino. La engañaron diciéndole que el dólar estaba siendo devaluado y que había que cambiarlos en el Banco Nación”, relataron la fiscal. “La víctima tiene el dinero guardado en una caja de seguridad bancaria, razón por la cual fue al banco, pero ya estaba cerrado. Además, en ese momento los imputados fueron aprehendidos por personal policial en la zona céntrica de la ciudad”, concluyeron Urquiza y Lazzarini.