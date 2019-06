https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue pareja del boxeador santafesino Susana Giménez opinó sobre la serie de Monzón

Este domingo se estrenó la serie "Monzón", que cuenta la historia del boxeador haciendo foco en el juicio por la muerte de Alicia Muñiz y otros tramos importantes de la vida del santafesino.

Una de las opiniones más buscadas luego de la emisión de los primeros dos episodios, era la de Susana Giménez. La actriz y conductora de TV fue una de las parejas "famosas" de Monzón. “La vi solita, en mi cama... Y confieso que me entretuvo mucho. ¿La verdad? Me gustó mucho. Igual vamos a ver cómo sigue”, le dijo la diva a Clarín.

“Me molestaban mucho los carteles que ponían todo el tiempo tapando las imágenes. Es como una película, viejo, no pueden poner cosas, una atrás de la otra, tipo 'Próximamente esto, próximamente lo otro'... Sí me parece bien que pongan el mensaje de la línea del 144 para proteger a las mujeres en casos de violencia de género. Pero los textos de más arriba estaban en letras chiquititas y medio que no se leía nada... Para mí eso hay que corregirlo, no podés poner tanta cosa en la pantalla porque te distrae”, agregó Susana.

En ese sentido, la conductora opinó: "Todavía no puedo decir mucho, porque lo que mostraron los dos primeros capítulos no es algo que yo haya conocido realmente desde adentro, así que no puedo juzgar si fue una recreación rigurosa. Pero creo que son escenas, como la de la muerte de Alicia, que se han hecho bien, verosímiles, porque me acuerdo de haberlas leído en los diarios y de haberlas visto en los noticieros, y sentí respeto en la reconstrucción de los hechos".

Cabe recordar que Susana y Carlos Monzón fueron pareja durante casi cuatro años, entre el '74 -en pleno rodaje de La Mary, película de Daniel Tinayre- y el verano del '78.