El intendente analizó las elecciones que lo dejaron tercero como candidato a gobernador. Y se enojó con los referentes del oficialismo que lo responsabilizan del retorno del peronismo. “Otra vez buscan excusas. Eso es poco humilde. Perdieron porque no resolvieron los problemas, y por un manejo casi kirchnerista del poder”, asestó.

José Corral retomó este miércoles la agenda como intendente. En diálogo con El Litoral, analizó el resultado electoral que lo dejó tercero como candidato a gobernador representando a Cambiemos. Dijo que no tiene “ansiedad” por ocupar ningún cargo, aunque admitió que “hay conversaciones” para definir si encabezará la lista de diputados nacionales por su sector. Y se enojó con el Socialismo. Desde ese espacio recibió fuertes críticas; Jorge Henn lo acusó de ser “el gran responsable” de la derrota del Frente Progresista por haber abandonado hace dos años esa coalición. Y hasta Miguel Lifschitz en su carta abierta de las últimas horas, dijo que Cambiemos con su “dura y agresiva” campaña contra el oficialismo provincial, fue “funcional” al peronismo. “Lo único que falta es que responsabilicen a otros”, se quejó Corral.

- ¿Cómo analiza el resultado de la elección provincial?



- Se dio una fuerte polarización después de las elecciones primarias y nosotros necesitábamos darnos a conocer. Aún así, estamos agradecidos por el apoyo. Nos votó más gente que en las PASO, y en virtud de esa fuerte polarización de la que hablamos, creemos que hubo gente que hubiera preferido votar a Cambiemos pero votó al Frente para que no gane el PJ, como en la ciudad de Santa Fe. Y viceversa. Creemos que también hubo un voto al PJ para que no gane el Socialismo, especialmente en la ciudad de Rosario. Sin embargo, esa elección en la que nos votó casi el veinte por ciento del electorado nos obliga a defender las propuestas sobre demandas que las sentimos vigentes: seguridad, obras hídricas, un estado más eficiente y transparente. Ésas eran nuestras consignas en la campaña, y ahora tenemos la responsabilidad de defenderlas.

- Desde el Frente Progresista lo responsabilizan de la derrota por haber abandonado esa coalición, y haber sido funcional al PJ. ¿Qué responde?



- De la derrota del Socialismo se tiene que hacer cargo el Socialismo. Lo único que falta es que responsabilicen a otros. Nosotros hacemos una autocrítica respecto de nuestro desempeño electoral. Pero del desempeño del socialismo... Es, además, el primer oficialismo que pierde en el país. Nosotros nos hacemos cargo de nuestro desempeño; en los otros partidos que lo hagan ellos. Me parece que es muy poco humilde atribuir el resultado de su propuesta electoral a los otros. Si la lectura tiene que ver con que algunos partidos que estábamos juntos en elecciones anteriores no lo estuvimos ahora, bueno, nosotros invitamos al Socialismo a que se sume a Cambiemos. Pero ellos decidieron una posición de oposición al gobierno nacional y eso, obviamente, nos obligaba a tener visiones diferentes. No los entiendo. Si no hubiera sido por nuestra agrupación, Cambiemos hubiera existido igual porque es una fuerza de carácter nacional. Por lo tanto, otra vez es buscar excusas y no asumir los problemas. Yo creo que el Socialismo perdió las elecciones por la inseguridad, por no haber hecho las obras para proteger los sectores productivos y por un manejo casi kirchnerista del poder para quien no pensaba como ellos. En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, estamos todavía esperando que nos firmen el comodato de la Terminal o que se corrijan decisiones de discriminación que sólo se fundan en las diferencias políticas. Por lo tanto, el Socialismo tiene que hacer una autocrítica antes de estar echando la culpa a los otros.

- ¿El Frente Progresista se debe una autocrítica que explique porqué en su momento un sector de la UCR se terminó yendo?



- Nosotros somos un partido nacional. El radicalismo constituyó Cambiemos a nivel nacional. Lo hicimos por convicción, porque le estábamos dando al país una herramienta para enfrentar al kirchnerismo y al autoritarismo. Ellos (los socialistas) se posicionaron en otro lugar. Incluso hay algunos radicales que individualmente son muy críticos del gobierno de Mauricio Macri, y tienen derecho a serlo. Pero no pretenderán que estemos en el mismo lugar.

- ¿Va a ser candidato a diputado nacional?



- Estamos conversando en estos días. No tengo ninguna ansiedad ni ningún apuro por tener ningún cargo. Voy a estar en el lugar que me toque para que gane Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Me van a encontrar en el lugar que me toque. Se puede aportar desde diferentes lugares; no tengo ansiedad.

- ¿Si usted encabeza la lista, no se estaría rompiendo el acuerdo con el PRO?



- Justamente, estamos conversando en este nuevo contexto. Nosotros pertenecemos a un partido nacional, por lo tanto, el armado de las listas también tiene una mirada nacional de cuál es la participación de la UCR en general en esas nóminas. Se trata de protagonismos y equilibrios que sí vamos a defender para que el radicalismo tenga.

- ¿Se sintió acompañado en la campaña o hubo ausencias?



- Cambiemos dio todo lo que podía en un contexto de dificultades nacionales, con un nivel de conocimiento que era bajo y con una etapa final de fortísima polarización.

- ¿Qué espera de Omar Perotti?



- Que resuelva los problemas pendientes. Vamos a estar ahí para apoyar lo que esté en la buena dirección para dar seguridad y tranquilidad a los santafesinos, apoyar a los gobiernos locales y ser más eficientes desde el estado en un momento de dificultad económica. Hay que tener austeridad, bajar costos del estado y de la EPE. Eso es lo que van a plantear también nuestros legisladores. Vamos a participar activamente de ese debate.