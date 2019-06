https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.06.2019

14:02

El desafío de la economía que viene

Sólo 6 % de la industria en la "cima tecnológica"

El sueño de la Argentina fabril no puede estar hecho de nostalgias. Necesita habilidades, procesos, comunicaciones y máquinas que más de la mitad de las fábricas no contemplan.

Foto: Mauricio Garín



