Miércoles 19.06.2019

17:57

Gran Bretaña Cae el candidato moderado a suceder a May y Johnson consolida su ventaja

El Litoral | Telam



El candidato más moderado respecto al Brexit que optaba a suceder a Theresa May como líder conservador británico, el ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, quedó hoy eliminado de las primarias de la formación, mientras que el ex canciller Boris Johnson consolidó su ventaja.



Johnson, partidario de abandonar la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo, sumó 143 votos en la tercera ronda del proceso para encabezar el Partido Conservador y el Gobierno del Reino Unido, seguido, de lejos, por el canciller, Jeremy Hunt, con 54 apoyos. Stewart quedó último entre los cinco conservadores que concurrían a esta ronda, con 27 votos, y no participará mañana jueves en las últimas dos votaciones programadas, en las que los diputados conservadores seleccionarán a los dos finalistas que se someterán entonces a una elección entre las bases del partido. A finales de julio se conocerá al ganador de ese proceso, quien reemplazará a May como líder de la formación y como primer ministro del Reino Unido.



Stewart era el único candidato que ha advertido en los últimos días de que un Brexit sin acuerdo sería ‘catastrófico‘ para el país y ha sostenido que la UE no hará concesiones más allá del acuerdo que ya selló May el pasado noviembre, informó la agencia de noticias EFE.



Además de Johnson y Hunt, estarán mañana en las papeletas de los parlamentarios conservadores el titular de Medioambiente, Michael Gove, quien hoy obtuvo 51 votos, y el del Interior, Sajid Javid, que recabó el respaldo de 38 compañeros de bancada. Los cuatro contemplan la posibilidad de romper los lazos con el bloque comunitario sin un acuerdo.



Johnson y Javid creen que la ruptura se debe producir en cualquier caso el 31 de octubre, el plazo que ha marcado Bruselas para ratificar un pacto, mientras que Gove y Hunt dejan la puerta abierta a pedir una nueva extensión para continuar dialogando si para entonces no se ha ratificado un pacto. Todos ellos quieren reabrir las negociaciones con la UE y cambiar, o eliminar, el mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el Brexit.



Los conservadores euroescépticos temen que esa polémica cláusula deje al Reino Unido integrado en el mercado único hasta que se forje un nuevo acuerdo de libre comercio entre Londres y Bruselas, una negociación que puede durar años. Durante ese tiempo, el Reino Unido vería limitada su capacidad para establecer una política comercial independiente de la UE con terceros países.



Johnson, el principal favorito para ser el próximo primer ministro británico, ha avanzado que prevé pedir a Bruselas aplazar el diálogo sobre el estatus de la frontera norirlandesa hasta después del Brexit, a pesar de que el bloque comunitario ha sostenido que la cláusula de salvaguarda es un aspecto innegociable del acuerdo de salida.



Johnson no solo lidera las votaciones entre los diputados conservadores, sino que es el candidato predilecto para la mayoría de los afiliados del partido, según las encuestas. Una encuesta elaborada esta semana por la influyente página ConservativeHome entre 1.600 militantes conservadores otorgó al ex alcalde de Londres una intención de voto del 54,8%. El segundo favorito era Stewart, eliminado hoy, con un 16,3%, y el tercero el ex ministro del Brexit Dominic Raab -eliminado el martes-, con un 9,6%.