Cinemark estrena “Toy Story 4”, con nuevos y viejos compañeros para Buzz y Woody. Cine América trae “El emperador de París”, con Vincent Cassel, sobre la vida del criminal redimido François Vidocq. También llega (como se anunció el lunes en estas páginas) “Leopoldo Jacinto, vida de campeón”, documental sobre la vida de Leopoldo Jacinto Luque, dirigido por Matías Riccardi.

Cinemark estrena esta semana “Toy Story 4”: regresan Woody, Buzz y todos los amigos... junto a un nuevo integrante: Forky, creado en el primer día de jardín de la pequeña Bonnie. Esta manualidad convertida en juguete, se declara a sí misma como “basura”. Pero Woody intentará mostrarle por qué debería aceptar llamarse juguete.

Cuando Bonnie lleva a todo el grupo a su excursión familiar, Woody termina en un inesperado desvío que incluye un reencuentro con su vieja amiga perdida Bo Peep. Tras estar por su cuenta durante años, el espíritu aventurero de Bo se contradice con su delicado exterior de porcelana. Woody y Bo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a la vida como un juguete, pero pronto descubren que ésa es la menor de sus preocupaciones.

Dirigió Josh Cooley, sobre guión de Stephany Folsom; la música es del histórico Randy Newman.

Poliladrón

En funciones de Cine Club y comerciales llega a Cine América “El emperador de París” (“L’Empereur de Paris”), de Jean-François Richet, sobre guión de Éric Besnard. Vincent Cassel, Olga Kurylenko, Freya Mavor y August Diehl encabezan el reparto; la música es de Marco Beltrami.

En 1805, mientras Napoleón Bonaparte era proclamado emperador, François Vidocq esta forjando su propia leyenda: es el único hombre que logró escapar con vida de una de las cárceles más aterradoras de Francia. Dado por muerto luego de su último escape, aprovecha el anonimato para hacerse pasar por un simple comerciante, hasta que la policía lo encuentra y le propone un trato: ayudarlos a combatir la delincuencia en la ciudad de París a cambio de su libertad.

El crack

La segunda novedad de la sala cineclubística es “Leopoldo Jacinto, vida de campeón”, documental sobre la vida de Leopoldo Jacinto Luque dirigido por Matías Riccardi. El filme abarca diversas facetas de la vida y desarrollo profesional del reconocido deportista santafesino y para eso se vale de su propio testimonio, pero también de los futbolistas que lo acompañaron en las Selección nacional y de periodistas de distintas generaciones, que lo trataron y lo vieron jugar en distintas etapas.

En principio, según contó el realizador a El Litoral, iba a ser un cortometraje sobre las situaciones que vivió Luque en el Mundial de 1978. “Pero cuando tuve la suerte de conocerlo y me contó su vida en una hora y pico de charla me encontré con una historia que es la que intentó reflejar en la película. Que va más allá del Mundial y tiene que ver con sus orígenes, su humildad y las peripecias que tuvo que vivir en las inferiores. Eso me permitió abarcar mucho más allá y llegar hasta el presente. Luque acaba de cumplir 70 años y me interesaba exponer todo su recorrido. Tuve la suerte de tener una historia servida en bandeja”.