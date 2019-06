https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.06.2019

Según indicó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo Destacan los resultados de la gestión de Aerolíneas Argentinas

El Litoral | Télam

Aerolíneas Argentinas tuvo "resultados sorprendentes" y "en tiempo récord, sólo dos años", logrados por el Gobierno nacional en su proceso de reforma y ordenamiento de las Empresas de Propiedad Estatal (EPE), según indicó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El análisis realizado por el Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID se publicó en su página de Internet y destacó que "a partir de diciembre de 2015 Aerolíneas experimentó una transformación radical".

Según recuerda el estudio, entre 2008 y diciembre de 2015 Aerolíneas recibió US$ 5.000 millones (US$ 687 millones promedio por año) para cubrir tanto gastos operacionales como de capital.

"La empresa carecía de una orientación comercial y había sido capturada políticamente. Por ejemplo, la nómina de personal aumentó de 9.161 empleados en julio de 2008 (año de su reestatización) a 12.330 en diciembre de 2015 (un 34% de incremento)", precisó el BID.

Los subsidios del Tesoro, concretamente, se redujeron de US$ 553 millones en 2015 a US$ 170 millones en 2017; se estimaron US$ 90 millones en 2018 y se proyectó el punto de equilibrio en 2020.

"Mientras que en el período 2009–15 Aerolíneas requirió un promedio de US$ 94 por pasajero, se estimaba que esa cantidad se reduciría a sólo US$ 7 en 2018", resaltó el análisis del Banco Interamericano.

Destacó en ese sentido que "la optimización de las políticas de compras generó ahorros y mejoró la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la compañía".

"Entre diciembre de 2015 y 2017 la empresa redujo su gasto anual en US$ 81 millones, mientras que las estimaciones para 2018 indican un 32% de incremento en el número de pasajeros transportados", indicó el BID.

Por otra parte, en términos de conectividad la compañía se enfocó principalmente en el mercado interno, "donde existe la mayor oportunidad de crecimiento: si se compara con los países vecinos de América del Sur, los argentinos todavía vuelan la mitad que los brasileños y un tercio que los chilenos".

En solo 25 meses, precisó el informe, Aerolíneas creó 38 nuevas rutas e incrementó su capacidad en un 10%, mientras el número de pasajeros transportados aumentó un 13% en comparación con 2015 y un 7% con 2016.

"Esta oferta más amplia se vio respaldada por una estrategia comercial agresiva, que incluyó planes de pago en cuotas, acuerdos con bancos y tarjetas de crédito, y promociones, principalmente impulsadas por los canales digitales de las aerolíneas", se indicó.

Las ventas directas de boletos aéreos, señaló el BID, aumentaron en un 38%, la mayoría a través de la página web de la compañía, y se eliminó el 3% de comisiones que Aerolíneas pagaba a las agencias de viajes, lo cual generó "impactos positivos en términos de boletos más baratos para los clientes y ahorros para la empresa de aproximadamente US$ 8 millones".

El estudio del Banco Interamericano remarcó por último que en 2017 la compañía "rompió tres veces su propio récord de pasajeros transportados" y "en enero de 2018 alcanzó su récord más reciente de transportados en un mes, con 1.241.766 pasajeros, lo que representa un promedio de más de 40.000 viajeros diarios y supera la marca de enero de 2016 en un 6%".