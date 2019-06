https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo consideró José Corral al acompañar a Mauricio Macri en su visita a Rosario por el Día de la Bandera. Anticipó que los electores harán un balance general de la gestión nacional “pensando en un país que tiene que integrarse al mundo y donde deben primar la república y las instituciones”. En cuanto a su rol en los próximos comicios dijo que “la idea es ayudar desde donde sea” y que se trabaja para una lista legislativa de unidad. El presidente, en tanto, llamó a terminar con las mafias y las patotas.

El intendente de Santa Fe José Corral acompañó este jueves el presidente Mauricio Macri en su visita a la ciudad de Rosario, con motivo del Día de la Bandera. La actividad del mandatario nacional consistió en un encuentro en el Club Ciclón, en barrio La Tablada, donde celebró la fecha patria que recuerda la muerte del General Manuel Belgrano junto a alumnos de distintas escuelas de Rosario y su zona de influencia y entregó banderas argentinas a varias instituciones.



En diálogo con la prensa, José Corral fue consultado sobre el panorama electoral nacional a días del cierre de listas. “Estamos seguros que Cambiemos va a ganar las elecciones nacionales en la provincia, como ganó en 2015 y en 2017”, afirmó el mandatario capitalino. “Es cierto -consideró- que hay una situación económica que nos preocupa a todos, pero creo que el balance general para la gente será de cara a este país que tiene que seguir mirando al futuro, integrarse al mundo y donde deben primar la república y las instituciones”.



Respecto a su rol en los comicios próximos y al cierre de listas de candidatos a diputados nacionales, señaló: “Mi idea es ayudar desde el lugar que me toque. No me preocupa honestamente tener un cargo”. Y más allá de lo individual, José Corral indicó: “Vamos a tratar de tener una lista unidad, como lo hemos hecho en la elección provincial. Queremos llegar a una lista de consenso y ojalá que lo logremos”.



Al intendente santafesino también se le pidió una opinión sobre la presencia el mismo día en Rosario tanto del presidente Mauricio Macri como de la ex presidenta, Cristina Kirchner. “Está bueno que vengan a la provincia de Santa Fe y a Rosario en particular, porque es una manera de reconocer la centralidad que tiene la provincia y la ciudad Rosario” para el país.



Por otra parte, al referirse al resultado de las elecciones provincial del domingo pasado, expresó: “Nosotros lo decíamos durante la campaña. Había un fin de ciclo por los temas que el socialismo no había resuelto en estos años, particularmente el tema de la seguridad en toda la provincia, no sólo en las ciudades de Rosario y Santa Fe que son las más grandes. A eso se suman otros problemas, como la falta de obras especialmente para los sectores productivos y la infraestructura que necesita el campo, con obras hídricas”.

Sin mafias ni patotas



Durante el acto en el Club Ciclón, el presidente Mauricio Macri, resaltó que su gobierno "está haciendo las cosas en serio". “Y que esté costando más, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo. Esto es a conciencia y por primera vez en décadas estamos haciendo lo que había que hacer. Estamos diciendo 'esto sí, esto no'. Eso sí queremos para nuestros hijos, esto de volver al pasado no es lo que nos sirve para el futuro", dijo Macri en sus primeras palabras a los asistentes en la cancha de básquet del club Ciclón.



El mandatario se refirió a la “mafia del transporte” y puntualmente se refirió “a los privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano que llevan a tener el costo del transporte más alto de la región. Y esto es grave porque impide que generemos empleo en todo el país, porque una pyme en Jujuy no puede llegar con su producto a un puerto para exportarlo al mundo, porque no es competitiva”.



“No queremos convivir más ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción ni con las mafias. Por qué la corrupción nos arruina. Las mafias nos arruinan todo lo que tocan y lo destruyen”, advirtió el presidente.