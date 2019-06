El Litoral

Fernando Torres, histórico atacante, de 35 años se retira de los terrenos. Mediante su twitter oficial anunció que ha llegado el momento de dejar la competición.

Tras 18 años de carrera, el niño ha conseguido valiosos campeonatos con su selección como el mundial en Sudáfrica 2010, la Eurocopa 2008. Mientras que a nivel clubes, con el Chelsea, obtuvo una Champions League y una Europa League, mismo torneo que ganó con el Atlético Madrid en el 2018.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu