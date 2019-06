https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista rosarina obtuvo el premio principal en la convocatoria anual que realiza el Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo. Fue gracias a una obra en formato de video que intenta una vuelta de tuerca al concepto tradicional del “manifiesto” vertido por las diferentes corrientes artísticas. Es la primera vez que un trabajo con estas características se integra al acervo de la institución.

ENTREVISTA CON CECILIA LENARDÓN, GALARDONADA EN EL SALÓN DE MAYO Un manifiesto contemporáneo

Este año, el premio adquisición del Salón de Mayo del Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” correspondió a la artista Cecilia Lenardón. La rosarina se quedó con el galardón por su obra “Manifiesto”, realizada en video, que pasará a integrar el patrimonio de la institución ubicada en 4 de Enero 1510. El jurado seleccionó la obra que, a través de un formato novedoso, pone de relieve diversas temáticas relacionadas con el arte, desde su historia hasta sus posibilidades de construcción colectiva.

El Litoral dialogó con Lenardón, fotógrafa y psicoanalista, para conocer más detalles de un trabajo innovador y representativo de nuevos paradigmas.

—¿En qué consiste la obra?

—La obra principalmente retoma una tradición de la Historia del Arte que tiene que ver con la redacción de manifiestos. Casi todas las vanguardias artísticas del siglo XX redactaron sus manifiestos y me interesa mucho retomar puntos claves. Entonces pensé en como podía ser un manifiesto hoy. En este caso no se trató de la redacción de un manifiesto sino que, pensado desde el arte contemporáneo, tuvo más que ver con pensar en la construcción de un manifiesto. Es decir, trabajar sobre el concepto de manifiesto y no tanto en la redacción de uno. Así que reuní a compañeros y compañeras del arte y les hice la propuesta. Para poder hacer el proyecto pedí una beca al Fondo Nacional de las Artes y la obtuve. Principalmente, la idea era retomar un tópico de la Historia del Arte pero desde lo contemporáneo. Entonces hice un link con algo muy antiguo como los alfabetos antropomorfos, que son diseños tipográficos que vienen desde el 1500 ó 1600. Son letras hecas con personas. La propuesta fue armar las letras de la palabra manifiesto y que los artistas intenten esa construcción en vivo, sin ensayo previo. Los manifiestos de las vanguardias tenían declaraciones muy terminantes. Y siempre me pareció que el lenguaje es mucho más inestable, más vulnerable. Vistos desde nuestra época, todos esos principios me resultan insostenibles. Por eso, lo que me interesa decir acerca del lenguaje está traducido a la acción. Estos artistas que intentan construir sentido apoyándose unos a otros en la construcción de las letras se caen, trastabillan y se ríen.

—Con lo cual, la obra interpela mucho más al espectador.

—Uno leía un manifiesto y decía: “pensamos que el arte es tal cosa o tal otra”. Eran declaraciones tajantes. En este sentido, esta propuesta tiene muchas vertientes, pero una de ellas es que el sentido es más inestable y abierto, una construcción colectiva. Por más que los humanos nos empeñemos en decir cosas terminantes que parece que van a durar toda la vida, después eso se cae por el mismo paso del tiempo, porque la historia va cambiando siempre. En el video se trató también de sacarle la solemnidad al manifiesto.

Registro de una acción

—El hecho de que hayas elegido el soporte del video es muy sintomático de estos tiempos.

—El video aparece como un intento de registrar la acción. Había que dar cuenta de esa acción y me pareció que el video era el mejor modo de registrarla. Me resulta muy interesante que este trabajo sea el primer video que va a integrar la colección del Rosa Galisteo. En ese sentido inaugura un formato que es contemporáneo pero que a la vez tiene una historia. El videoarte viene de larga data. De alguna manera, que el museo se aggiorne haciendo ingresar un video me parece algo para festejar, porque abre la puerta a todo un pedazo de la Historia del Arte que todavía no se reflejaba dentro de la colección. De hecho, estoy soprendida. No esperaba que el jurado vote un video. Esto habla de que el museo se proyecta en otras perspectivas, está intentando formatos que tienen que ver con la contemporaneidad, porque este video mezcla también la acción y la performance. Son formatos que ya se han usado, pero que ahora están de algún modo retornando con mucha fuerza y está buenísimo que el museo se pueda proyectar en ese sentido.

Producción y exhibición

—¿Cuales fueron las condiciones en que se gestó el trabajo?

—Hubo una preproducción en la cual diagramamos un plan de trabajo y miramos locaciones. El lugar donde se filmó fue el taller textil de un diseñador rosarino. Se convocó a colegas del mundo del arte y se filmó en un solo día. La jornada duró un par de horas, se filmó todo ahí, sin ensayo previo. La gente llegaba, se le asignaba una letra, se desarrollaba la acción y entre todos guiaban a los que desarrollaban la acción. En ese sentido, la dirección fue colectiva.

—¿Cómo se exhibe la obra en las salas?

—Una de las ideas a la hora de presentarlo fue que el video se exponga a escala. Es decir, que el tamaño de las personas que aparecen en el video tengan el tamaño de una persona real. Eso me parece muy importante: me interesaba la idea de que las personas pudieran entrar y sentirse reflejadas en esa acción.

Visitas

El Salón de Mayo se extenderá hasta el 30 de junio próximo y podrá ser visitado por público en general, con entrada libre y gratuita de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas y los sábados, domingos y feriados de 15 a 19 horas.

Nuevas materialidades

La directora del Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo, Analía Solomonoff, valoró que se haya seleccionado este año para el premio adquisición una obra como la de Cecilia Lenardón, que se abre hacia nuevas materialidades y conceptualizaciones artísticas. “La llegada de una obra en formato video coloca al museo en el contexto contemporáneo, como ocurre siempre con el Salón de Mayo”, destacó.

Solomoff resaltó a su vez la relevancia de que esta nueva obra establezca un dialogo con el resto del potente patrimonio museístico y puso de manifiesto la sintonía de los artistas que participan del Salón de Mayo con el contexto nacional en internacional de las artes visuales. Por último, en referencia al título de la obra de Lenardón (“Manifiesto”), apuntó que de alguna manera todas las obras adquiridas por el Museo a lo largo de los años representan, en cierto modo, manifiestos de sus respectivas épocas.

Encuentro

El pasado jueves 13 de junio, el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” propuso un encuentro con la artista Cecilia Lenardón. La actividad se enmarcó en “Jueves Rosa”, que propone recorridos colectivos por las muestras en exhibición. Lenardón compartió su experiencia así como la conceptualización y producción de la obra “Manifiesto”.