https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.06.2019 - Última actualización - 15:34

15:26

El tandilense anunció que este sábado en la ciudad española de Barcelona se someterá a la intervención quirúrgica de su fractura en la rótula de la rodilla.

En redes sociales Del Potro previo a la operación: "No sé si el del otro día fue mi último partido de tenis" El tandilense anunció que este sábado en la ciudad española de Barcelona se someterá a la intervención quirúrgica de su fractura en la rótula de la rodilla. El tandilense anunció que este sábado en la ciudad española de Barcelona se someterá a la intervención quirúrgica de su fractura en la rótula de la rodilla.

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció que este sábado se operará en la ciudad española de Barcelona de su fractura en la rótula de la rodilla derecha y reveló estar "triste", porque no sabe si podrá volver a jugar al tenis.

Del Potro será operado por el doctor Angel Ruiz Cotorro, el mismo que lo intervino por la misma lesión anteriormente, quien le brindó la recomendación de someterse a cirugía.

"Los médicos me aconsejaron que la cirugía era la mejor opción, pensando en mi salud y mi rodilla, y no en el tenis", indicó el tenista de 30 años.

"No puedo hablar de mucho de lo que va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperar mi salud y mi rodilla. Y si fue mi último partido de tenis el otro día, no lo sé", aseguró visiblemente afectado.

Y, en un video subido en sus redes sociales, agregó: "Seguramente durante mi recuperación voy a tener las cosas más claras y sabré para qué estoy más adelante".

Del Potro reconoció estar "triste" por la situación que le toca atravesar, porque no se lo esperaba "ni un poco" en este momento de su retorno a los courts.

"Les agradezco todo el apoyo, fuerza y cariño que me dan. Es un momento duro y triste para mí, porque no me lo esperaba ni un poco".

El tandilense sufrió la lesión el miércoles en el debut en el ATP 500 de Queens, en la victoria sobre Denis Shapaovalov y sucedió en el octavo game del segundo parcial cuando avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló y flexionó su pierna, exigiendo mucho la zona.

A finales de 2018, Del Potro ya sufrió una rotura en la rótula que lo obligó a dar por terminada su temporada y ahora el tenista se perderá el torneo de Wimbledon que comenzará el próximo 1º de julio.

El tandilense ocupa el puesto 12 del ránking ATP y la misma lesión la sufrió mientras disputaba el Masters 1.000 de Shanghai, dolencia que le demandó una recuperación de cuatro meses y medio aproximadamente.

Con información de NA