Claudia Zucco contó en televisión que quiere comprobar si el intérprete es su padre después de que su madre le reveló esa información.

Una mujer llamada Claudia Zucco sorprendió en televisión afirmando que sería la hija de Raúl Taibo. “Mi mamá se va a Misiones, se casa y este señor me reconoce como hija. A los diez años me entero que no soy hija de él, mamá me explicó que eso era así y le preguntaba quién era mi padre y no me lo decía, tuvimos muchas discusiones, diferencias”, inició el relato en Intrusos.

Su madre le dio el nombre del actor cuando ella tenía 30 años. “Una tarde me voy a mi casa cuando mi última hija tenía meses, fui a visitarla, pasé a la cocina, cerró la puerta, me hizo sentar y me dijo ‘hoy te voy a decir quién es tu padre'”, continuó. Inmediatamente después, la madre le aseguró que era hija de Taibo.

Sobre su búsqueda, informó: “Ahora quiero saber si soy su hija o no, nada más. Me tengo que sacar una mochila. Tengo un abrazo para él. Y si no es mi papá, también, porque es parte de mi historia y le pido mil disculpas”. En el ciclo informaron que el actor está dispuesto a hacerse un ADN.

Con información de Rating Cero