Viernes 21.06.2019

18:44

El mes que viene publicará un libro Una periodista afirma que fue violada por Donald Trump Elizabeth Jean Carroll dijo que el hecho se produjo en 1995, en el probador de una tienda neoyorkina. La Casa Blanca salió a desmentir la denuncia.

El Litoral | Telam



La periodista y escritora Elizabeth Jean Carroll aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la violó a finales de 1995 en el probador de una conocida tienda de Nueva York, según relata en un libro que se publicará el mes que viene y que hoy adelantó la revista New York.



"Esto es lo que llevaba puesto hace casi 24 años cuando Trump me atacó en un probador de Bergdorf Goodman", así título su tapa hoy la revista New York con una foto de Carroll, autora de la acusación y del artículo en primera persona que centra el nuevo número de la revista.



Poco después de conocerse la noticia, la Casa Blanca emitió un comunicado para negar los hechos: "Es una historia completamente falsa y poco realista que sale 25 años después de los supuestos hechos. Fue creada para perjudicar al presidente", según reprodujo el diario The New York Times.



El martes de esta semana Trump lanzó en el estado de Florida su campaña para ser reelecto en las elecciones presidenciales de finales de 2020. Carroll, conocida por su columna de consejos "Ask E. Jean" en la revista Elle, cuenta en detalle que se encontró con Trump en el centro comercial Bergdorf de Manhattan y que él le dijo "Ey, ¡tú eres esa señora de los consejos!", a lo que ella respondió: "Ey, ¡tú eres el magnate inmobiliario!". Tras una breve charla, el ahora mandatario estadounidense le pidió "ayuda" para comprar un regalo a una "chica", ella accedió, y comenzaron una ruta por el centro comercial, buscando entre carteras, sombreros, pieles y lencería. La mujer relata cómo Trump iba haciendo comentarios presumiendo de su riqueza y de que se planteó comprar ese centro comercial y que incluso la llamó vieja, cuando ella le dijo que tenía 52 años, aproximadamente la misma edad que él.



Al llegar a la sección de lencería, Trump la instó a probarse una de las piezas, ante lo que ambos juguetearon y ella le pidió que fuera él quien se pusiera la prenda. Cuando se cerró la puerta del probador, el multimillonario "me embistió, me empujó contra la pared, golpeándome la cabeza muy fuerte, y puso su boca sobre mis labios", de acuerdo con el relato de la mujer. Carroll, en shock, actuó riéndose y empujándolo hacia atrás, pero él la agarró y la empujó de nuevo contra la pared y le bajó las medias, asegura, citada por la agencia de noticias EFE. "Al momento siguiente, todavía vistiendo su atuendo de negocio, camisa, corbata, traje de chaqueta y abrigo, se lo abre, se baja la cremallera del pantalón y, forzando sus dedos alrededor de mi zona íntima, empuja su pene a medias -o entero, no estoy segura- dentro de mí", narra la periodista. La mujer consiguió zafarse en un encuentro que duró apenas tres minutos y en el que "no cree" que Trump eyaculara, reportó el sitio de información El Español.



La periodista también responde por anticipado a las preguntas que sabe que este episodio puede propiciar: ¿Por qué no lo denunció antes? "Recibir amenazas de muerte, tener que abandonar mi casa, ser despedida, arrastrada por el barro, y unirme a las 15 mujeres que salieron con historias creíbles sobre cómo el hombre las agarró, molestó, menospreció, maltrató, acosó sexualmente y violó, solo para ver cómo ese hombre le da la vuelta, niega, amenaza y ataca, nunca sonó divertido", remarcó, según el sitio de noticias estadounidense Vox.



De su lado, en su comunicado la Casa Blanca negó enfáticamente a la revista -en un tono similar al utilizado en las más de una docena de denuncias por acoso, abuso sexual y agresiones sexuales- al afirmar que resulta poco "realista" y que fue realizada para "perjudicar al presidente" republicano.



En su denuncia, Carroll no sólo incluyó a Trump: también acusó a ejecutivos como Leslie Moonves, una de las mayores personalidades del entretenimiento, forzado a dimitir de la presidencia de la cadena CBS en 2018 salpicado por distintos escándalos también de índole sexual.



En el artículo, Carroll manifestó que Trump es uno de los muchos "hombres horribles". "Toda mujer, ya sea consciente o no, tiene un catálogo de los hombres horribles que conoció", consideró Carroll, que concluyó afirmando que "Trump no fue el primero" que la agredió sexualmente, "pero si fue el último".