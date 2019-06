https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.06.2019

Juntos por el Cambio negociaba una lista de unidad que estaría encabezada por Federico Angelini. En Consenso Federal la única certeza es que la grilla sería liderada por el socialismo. En el PJ, sonaba con fuerza el nombre de Marcos Cleri como primero en la nómina.

Santa Fe transita un cierre de listas de pre candidatos a diputados nacionales, atravesado por los resultados electorales del domingo en la provincia; y por los intentos de armados de esquemas presidenciales. Es extraño lo que sucede en el oficialismo -hasta el 10 de diciembre- de la provincia. Aunque no se crea, Consenso Federal -correlato del Frente Progresista- enfrenta la resistencia de varios dirigentes para la postulación. Lo único certero a poco más de 24 horas del vencimiento del plazo en este sector era que el armado estaba en manos casi exclusivamente de Miguel Lifschitz, y que el primer lugar sería para el Socialismo. El resto, todo en duda.



La mayoría coincide en que el titular de la nómina debía ser Antonio Bonfatti, pero él es el menos interesado. Tras ello, una múltiple oferta de nombres: Verónica Irizar, Miguel Angel Capiello, Leonardo Caruana y varios más. Si el primero era socialista, el segundo quedaba reservado para un dirigente de NEO. Pero no serían -también por decisión personal- Carlos Fascendini ni Victoria Tejeda; sonaban otros como los ministros Pedro Morini o Julio Genesini. El aparente desinterés en sumarse a la grilla no tendría otra explicación que la integración de la fórmula presidencial a la que irá pegada la boleta de diputados. El binomio es el que encabeza Roberto Lavagna a quien acompaña Juan Manuel Urtubey. Y esa conformación no la han podido procesar ni los radicales, ni muchos socialistas. Hablan de “lo más ortodoxo y conservador del peronismo” en una oferta electoral que se suponía progresista. Por eso, la UCR frentista no descarta aportar un nombre de “segundas líneas” para la lista; y muchos socialistas advertían -por ahora, por lo bajo- que no acompañarán.



UCR-PRO



Por el lado de Juntos por el Cambio -ex Cambiemos-, se esperaba para estas horas en esta ciudad una reunión decisiva. La máxima tensión de los últimos días estaba centrada entre el sector de José Corral y el PRO, que exigía el cumplimiento del acuerdo previo a los comicios provinciales, en función del cual Federico Angelini debía ser quien encabezara la nómina. A comienzos de semana, había irrumpido en escena el intendente de la ciudad admitiendo que también se conversaba su participación en la lista. Pero este viernes pareció desestimarla. “Yo no tengo pensado ser candidato porque tampoco está bueno saltar de cargo en cargo. No me preocupa demasiado, pero sí voy a hacer todos los esfuerzos para que logremos una lista de consenso. Estoy a disposición. Priorizo el acuerdo”, sentenció.



Si Corral desestima su participación y si ello va en sintonía con las pretensiones de la Casa Rosada, en este frente restaba acordar la distribución de los primeros lugares. El acuerdo inicial asignaba dos lugares para el PRO y dos para la UCR en los cuatro primeros de la grilla. Dentro de la UCR, uno estaba destinado al sector “Universidad” que podría estar representado por una referente de Franja Morada; y otro a MAR -sector liderado por Julián Galdeano-, que propondría a Héctor Gregoret.



En el PJ



En el Frente Juntos seguía escuchándose con fuerza el nombre de Marcos Cleri (La Cámpora) para encabezar, y otros para sucederlo como Roberto Sukerman, Jorge Hoffman y Claudio Leoni. Este último pertenece al sector de María Eugenia Bielsa (Encuentro por Santa Fe), que pretendía el armado de la grilla de diputados nacionales respetando un escenario de tercios: Omar Perotti, Unidad Ciudadana y Encuentro por Santa Fe. Y aspiraban a que la ex vicegobernadora fuese quien encabezara la lista. Pero según confiaron fuentes del espacio a El Litoral, la ex pre candidata a gobernadora no había recibido aún ningún ofrecimiento.



Entre los primeros lugares de la grilla se reservaba también un peldaño para el Frente Renovador.



Unite



Una de las novedades en el armado era que el partido Unite presentará su lista de pre candidatos a diputados nacionales. Pero no será representando al sector de Amalia Granata, electa diputada provincial por dicho espacio. En cambio, será promovida por el responsable administrativo de la fuerza, José Bonacci; y postulará en el primer lugar a Gabriela Quadri. Se trata de una abogada rosarina que en las últimas elecciones primarias provinciales compitió como pre candidata a concejala en la ciudad de Rosario.

Ésta ola peronista repercute en que el kirchnerismo está más cerca de poder triunfar a nivel nacional, algo que antes era impensable. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya alternativas, nosotros estamos trabajando junto a Roberto Lavagna”. Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia.

Estamos seguros de que Cambiemos va a ganar las elecciones nacionales en la provincia, como ganó en 2015 y en 2017. Mi idea es ayudar desde el lugar que me toque. No me preocupa honestamente tener un cargo”. José Corral, intendente de Santa Fe, ex candidato a gobernador.

Mounier



Los resultados electorales del domingo pasado provocarán dos corrimientos santafesinos en el Congreso de la Nación. Además de Roberto Mirabella, que como suplente debería reemplazar a Omar Perotti en el Senado -aunque todavía no lo decidió-, también Alejandra Rodenas dejará su banca en Diputados, que será ocupada por la dirigente de Sadop Patricia Mounier.