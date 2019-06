https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El programa de Tinelli ShowMatch: tiempo de definiciones en "Genios de la Argentina"

En la noche del viernes, en "ShowMatch" (El Trece), Marcelo Tinelli presentó la segunda gala de duelos del concurso de talentos “Genios de la Argentina”.

Patricia Sosa, Lucía Galán, Joaquín Galán y Valeria Lynchconformaron el jurado que eligió a los últimos cinco participantes clasificados a la súper final del certamen en categoría mayores.

El primer duelo de la noche fue protagonizado por Gisela Lepío, de 30 años y oriunda de Río Gallegos, quien cantó “One moment in time”, de John Bettis, y por Barby Iribas, chaqueña de 24 años, quien interpretó “Por siempre tú”, de Diane Warren.

“A una de las dos se la ve más firme: Gisela tiene un caudal que parece inagotable”, justificó su voto Patricia Sosa. “Yo noté muy nerviosas a las dos. Mi punto es para Barby”, afirmó Lucía Galán. “Por lo que vimos hoy, me quedo con Gisela”, se pronunció Joaquín Galán. “Las dos son grandes artistas, pero a Gisela la noté un poco más segura”, consideró Valeria Lynch, y de esta manera convirtió a Gisela Lepíoen la primera super finalista

En segundo duelo del viernes, Nicolás Valdez, el contratenor tucumano de 27 años, hizo una versión de “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz. Enfrente, Gabriel Delturco, formoseño de 43 años, entonó “Si nos dejan”, de José Alfredo Jiménez.

“Tengo que elegir a uno y mi voto es para Gabriel”, dijo Patricia Sosa. “Me voy a inclinar por el lado de la expresión”, sostuvo Lucía Galán, quien eligió a Nicolás. “Yo, generalmente, me inclino por lo que es fuera de lo común, así que mi voto es para Nicolás”, manifestóJoaquín Galán. “Nicolás manejó la sutileza y Gabriel tiene un vozarrón. Voy a darle el empate a Gabriel porque no me decido por ninguno de los dos”, argumentó Valeria Lynch.

Finalmente, bolillero mediante, desempataron, y la suerte le dio la clasificación al formoseño Gabriel Delturco.

A continuación, el Grupo Inay, trío vocal de Formosa, se presentó para cantar “El mundo”, de Jimmy Fontana. Se enfrentó al Dúo Aruma, de hermanos con violín y guitarra, que interpretó “Corazón hambriento”, de Abel Pintos.

“Los dos estuvieron fantásticos, pero esta vez me voy a inclinar por la originalidad del formato”, fueron los motivos de Patricia Sosa para elegir al Dúo Aruma. En el mismo sentido votó Lucía Galán, quien explicó: “Faltó que el Grupo Inay me emocionara un poco más”. Joaquín Galán elogió las voces del Grupo Inay, aunque también optó por el Dúo Aruma y así le dio su pasaje a la final. “Yo hubiera elegido al Grupo Inay”, completó Valeria Lynch.

El cuarto duelo también enfrentó a grupos, pero de baile. Por un lado, Docta Dance, de Córdoba, compuesto por jóvenes de entre 18 y 33 años. Por el otro, Lotus Mega Crew, de La Plata, con integrantes de entre 17 y 27 años.

“Es una desgracia tener que elegir una de las dos performances. Las dos fueron espectaculares”, destacó Patricia Sosa. Y agregó: “Voy a votar, por la edición de las canciones, a Docta Dance”. Lucía Galán pidió un aplauso para los dos grupos y se quedó con Lotus Mega Crew. “Los dos nos volaron la cabeza. Yo voy por Docta”, dijo Joaquín Galán. “Me encantaron los dos grupos. Se ven las horas de esfuerzo y de trabajo”, valoró Valeria Lynch, quien con su voto le dio la clasificación a Docta Dance.

Por último, en otro duelo grupal, Los Frutto, padre e hijos bonaerenses, cantaron “Me va a extrañar”, de Ricardo Montaner, y se enfrentaron a Nuvox, sanjuaninos de entre 21 y 34 años, quienes hicieron una versión coral de “Hallelujah”, de Leonard Cohen.

“Hubo algunas desafinaciones en el grupo Nuvox. Mi voto es para Los Frutto”, declaró Patricia Sosa. Lucía Galán también le dio su voto a Los Frutto, al igual que Joaquín Galán, quien remarcó: “Cada vez que los veo me vuelven a emocionar”. Valeria Lynch opinó: “Los Nuvox me encantan. Estuvieron fabulosos los dos. Pero también me quedo con Los Frutto”. Así, por unanimidad del jurado, la victoria fue de Los Frutto.

