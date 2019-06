https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La asociación ha sumado gente joven a sus filas, lo que posibilitó establecer contactos que dan fuerza al trabajo cotidiano. Entre las principales acciones emprendidas en el último tiempo se pueden destacar las gestiones para colegiar la actividad, la batalla contra resoluciones del Enargas que obstaculizan el oficio y los avances en el predio de Matilde.

En el último tiempo la Asociación Civil Cámara de Gasistas, Sanitaristas y Trabajadores de la Construcción de Santo Tomé ha renovado sus aires y sumó personas jóvenes y profesionales. Los mismos otorgan otra mirada a la que tienen los experimentados integrantes de la entidad que nuclea a los trabajadores dedicados a estos oficios. Dos de los ejemplos son el actual vicepresidente de la institución, Adrián Slavner, y el pro secretario Juan Pablo Gaitán, incorporaciones que posibilitaron el establecimiento de contactos importantes que nutren el accionar del grupo. “Mantuvimos una cena con Mauricio Colombo, el presidente de la empresa de gas de la provincia, Enerfe; también vino gente de distintas localidades del norte de la bota a capacitarse y ver de qué forma se pueden organizar para constituirse como asociación”, sostuvo Slavner.



Mientras tanto, los gasistas y sanitaristas de La Pelada, San Cristóbal y Elisa, por nombrar algunas localidades, se involucraron con la cámara local para seguir formándose e incorporar conocimiento de manera organizada. “Son localidades donde pronto se habilitará el gas natural y por eso quieren estar preparados”, explicó el vicepresidente. “Al no tener una configuración regional como nosotros, se adosaron a nuestro grupo hasta que puedan formar su propia asociación, y así no estar solos; se están moviendo despacio, pero muy bien”, agregó. La idea con todo esto es subsistir e incentivar el oficio en toda la provincia.





La unión hace la fuerza

El trabajo sostenido que desarrolla la asociación, abrió el abanico de relaciones y gracias a ello han conseguido concretar importantes reuniones con distintos legisladores de diversos sectores políticos de la provincia de Santa Fe. También destacaron el vínculo que hay con otras entidades de similares característica a la local, siempre con el norte de aunar criterios sobre la actividad. “Siempre nos manejamos dentro de lo que plantea la ley, estamos al día con todos los papeles exigidos y esto nos pone en otro nivel”, afirmaron los integrantes de la cámara entrevistados por El Litoral. Remarcaron esto porque sostienen que hay otras asociaciones que “se manejan como un club de amigos con buenas intensiones, cosa que no alcanza para hacer bien el trabajo”.



“Hoy estamos en permanente contacto con instituciones de Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y hasta de Ushuaia, por lo que creemos que ese vínculo puede fortalecer todo lo que hacemos con muchas ganas todos los días”, completaron.

Cuestionamientos al Enargas



Abrir el juego a que las instituciones relacionadas a estos oficios se agrupen para fortalecer los reclamos. Esa es otra de las metas que tienen desde la Cámara de Gasistas. ¿El objetivo central? Dar batalla a determinadas resoluciones que impulsa el Enargas que para la institución santotomesina, condicionan la labor que emprenden. “Tratamos de unirnos con todas las entidades que podamos para avanzar contra este monstruo, que promueve normativas que son avasallantes hacia la profesión”, afirmaron los integrantes de la asociación. A modo de ejemplo, comentaron que “de un plumaso”, el organismo sacó una resolución que está en consulta pública y que apunta a “eliminar a los gasistas de segunda y tercera categoría ya que creen que no fueron bien capacitados”. “Ese es el fundamento, pero en vez de volverlos a instruir los descarta por una cosa u otra; no proponen una readecuación a las normas vigentes a través de exámenes, no hay una instancia superadora sino que hacen borrón y cuenta nueva, y eso es algo que nos importa y preocupa”, indicaron desde la entidad de Santo Tomé. Es por ello que ahora se trabaja en conjunto con otras asociaciones del país para ponerle un freno. El pro secretario Juan Pablo Gaitán, precisó que ya se han remitido notas pidiendo una prórroga y ahora se está en ese período, aunque la consulta popular no es vinculante y por ello el Enargas puede escuchar o hacer caso omiso a los planteos. “Abre el juego, pero hasta ahí”, opinó.

Colegiatura



Uno de los objetivos principales que tiene el sector es el de poder colegiar la actividad emprendida por gasistas y sanitaristas. Desde la Asociación Civil Cámara de Gasistas, Sanitaristas y Trabajadores de la Construcción de Santo Tomé consideran que de lograr esto se jerarquizaría la labor y la regularía, teniendo en cuenta que se trata de una profesión ligada directamente a la vida humana. Sobre el tema, Adrián Slavner recordó que este proyecto está en Legislatura de la provincia de Santa Fe desde hace varios años, pero se encuentra frenado. “Estamos convencidos que tiene que avanzar porque así como otras actividades se han podido colegiar, creemos que la nuestra también debería estarlo no sólo por lo indispensable que resulta nuestro trabajo, sino porque se garantizaría la ética profesional y, a la vez, permitiría controlar el accionar de todos los colegas”, argumentó el vicepresidente de la entidad. En este mismo orden, asociaciones de distintas partes del país están impulsando la colegiatura del oficio a nivel nacional y lentamente se está avanzando.

Otros proyectos



En la larga lista de iniciativas y proyectos que tiene la Cámara de Gasistas de Santo Tomé, sus miembros ponderaron el fuerte vínculo que existe con la Oficina de Promoción y Desarrollo (dependiente del municipio local), que posibilitó utilizar las instalaciones del Centro Regional del Comercio, la Industria, Agricultura y Ganadería de la ciudad para dar cursos sobre la actividad. Esta relación también permitió concretar viajes a exposiciones asociadas a la actividad. Se proyectó seguir con estas visitas, como la programada para ir a una feria de materiales técnicos en Concordia. A la par se avanza con la construcción del predio recreativo que se levanta en Matilde, el cual crece a buen ritmo. Para poder continuar con esta obra, se organizan actividades para recaudar fondos. La meta es brindarle un servicio para que los 160 socios que actualmente tiene la Cámara disfruten del tiempo libre.