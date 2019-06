https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.06.2019

12:10

El concierto organizado por el Coro Polifónico de La Merced tendrá lugar el 29 de junio en el Centro Cultural Provincial. Incluye versiones de los grandes clásicos del grupo británico que lideró Freddie Mercury. La función prevista para las 21 tiene sus localidades agotadas, pero habrá otra a las 18.30.

“QUEEN SINFÓNICO CORAL” Evocar a una banda legendaria El concierto organizado por el Coro Polifónico de La Merced tendrá lugar el 29 de junio en el Centro Cultural Provincial. Incluye versiones de los grandes clásicos del grupo británico que lideró Freddie Mercury. La función prevista para las 21 tiene sus localidades agotadas, pero habrá otra a las 18.30. El concierto organizado por el Coro Polifónico de La Merced tendrá lugar el 29 de junio en el Centro Cultural Provincial. Incluye versiones de los grandes clásicos del grupo británico que lideró Freddie Mercury. La función prevista para las 21 tiene sus localidades agotadas, pero habrá otra a las 18.30.

El sábado 29 de junio tendrá lugar en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) el concierto “Queen Sinfónico Coral”. Allí, el Coro Polifónico y la Banda Sinfónica de la Merced, junto a la banda Nada Más y Nada Menos y el solista vocal Andrés Novero desplegarán versiones de los temas más reconocidos del grupo británico.

La actividad, que será a total beneficio de la Fundación Regazo de Recreo y la parroquia San Agustín, contará con 100 músicos en escena y tendrá dos funciones: a las 21, que ya tiene las entradas agotadas, y a las 18.30.

El director del Coro, Rodrigo Naffa, contó a El Litoral que trabajan a destajo desde marzo para poder llevar adelante este espectáculo. “Después de dos años de interpretar música argentina y latinoamericana, donde pasamos por la ‘Misa Criolla’ de Ariel Ramírez, ‘Mujeres argentinas’ y obras del barroco litonoamericano, volvemos este año al repertorio internacional a través del rock y puntualmente a través de Queen con un repertorio muy popular y exigente que tiene arreglos corales complejos, en inglés. Es el nuevo desafío que elegimos”, señaló.

—¿Cómo lo llevan hasta ahora?

—Con mucho entusiasmo y responsabilidad. Estudiando todo lo que estuvo a nuestro alcance. Vimos la película (“Bohemian Rhapsody”, de Bryan Singer), trajimos a Silvia Rodríguez, profesora de Inglés, para que nos ayude con la fonética y con audios para cada una de las voces del coro. Empezamos muy temprano. Desde el primer ensayo realizado el 7 de marzo hasta hoy nos dedicamos exclusivamente a Queen, porque hay obras que llevan casi un mes.

—¿Cuál de los temas que eligieron entrañó las mayores dificultades al momento de hacer la adaptación?

—“Bohemian Rhapsody” porque tiene muchas partes distintas, es muy cambiante, muy modulante. También “Princess of the Universe” que es muy aguda y en tercer lugar “Don’t Stop Me Now”, que tiene mucho texto pronunciado muy rápido.

Enriquecimiento

—Gran parte de la dificultad, imagino, habrá tenido que ver con la necesidad de emular las cualidades vocales de Freddie Mercury.

—El virtuosismo de Freddie es inimitable, pero lo que tratamos de emular es el formato de la banda Queen, enriquecido por la Orquesta. El coro estaba en algunas partes, en otras lo agregamos como arreglo. Pero el formato se mantiene, de manera que habrá un solista, Andrés Novero, tenor de Rosario que canta en el Coro Polifónico provincial que es muy talentoso y tiene algunas virtudes que tenía Freddie: una resistencia vocal importante, gran expresividad, muy buena pronunciación y aguante para dos funciones seguidas. También estará la banda Nada Más y Nada Menos, que va a estar con todos los solos de guitarra, el bajo eléctrico, el piano. El coro participará en obras en que estaba previsto en las canciones originales. Pero la Orquesta será la novedad del concierto, porque enriquece el repertorio de una manera especial que a veces es difícil de conseguir. Los arreglos los escribí yo mismo.

—Será un gran reto también para la Orquesta.

—Estudiar algo que no está en los originales es un aprendizaje hasta que los nuevos arreglos entran en la voz y los instrumentos para ser cantado o tocado.

Creatividad y auge

—Cuando trabajan sobre música tan incorporada en el público, eso tiene un peso importante. ¿Cómo incide esto en el modo de trabajo? ¿Requiere mucha creatividad?

—Hay obras que suenan igual que el original, lo cual es un compromiso. Y otras que tienen un arreglo que claramente modifica la obra. Esperamos que al público le llame la atención y pueda disfrutar de eso que es irremplazable que es la música en vivo. Y que luego del 29 de junio, que tiene agotadas las entradas para las 21 horas y media sala de las 18.30, el boca en boca haga correr esta novedad como innovadora para que se pueda repetir.

—¿Este éxito en la venta previa de las entradas puede tener relación con el nuevo auge que tuvo Queen tras el estreno de la película?

—Sin dudas. Fue una de las razones por las cuales elegimos el repertorio. Siempre estamos muy atentos a las novedades de cartelera. Y si es pertinente y creemos que podemos afrontar el desafío, lo hacemos. Y, si se trata de un fenónemo popular como Queen, tratamos de que sea en todo su esplendor.