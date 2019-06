El seleccionado argentino masculino de sóftbol se consagró este domingo por la tarde campeón mundial de la disciplina, al derrotar a su par de Japón, por 3-2, en tiempo suplementario, en el marco de la final del evento desarrollado en la ciudad de Praga, República Checa.

El equipo albiceleste se repuso de una desventaja de dos goles y terminó imponiéndose en un parejo y atractivo encuentro, que se resolvió en tres “innings” (períodos) extra.

De esta manera, el conjunto dirigido por el entrerriano Julio Gamarci selló una campaña inolvidable, con 9 victorias y una sola derrota, precisamente ante Japón (4-8), en la etapa clasificatoria.

🏆🥇🌍 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Argentina wins !!!!!! 👑 First time in history they are the Softball Champions of the World!!!!!! #WBSCMensSoftball #WorldChampionship @SoftbolARG pic.twitter.com/BVLPla4MmC